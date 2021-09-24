Рекламодателям

Банк «Открытие»: около 60% сибиряков не хватает денег, и они хотят иметь доходы в 2-3 раза больше, чем сейчас

  • 24/09/2021, 13:44
43% жителей Сибири считают, что деньги им даются с большим трудом.

Новости компанийСвоими нынешними доходами полностью удовлетворены и не хотят иметь больше только 3% наших земляков. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (ПАО).

О своем умении зарабатывать деньги заявили 25% опрошенных. При этом 43% сибиряков деньги даются с большим трудом. 31% опрошенных жителей СФО признались, что не умеют зарабатывать, но хотели бы научиться – и по этому показателю СФО входит в число округов-лидеров по стране.

42% сибиряков сказали, что им хватает денег, которые они зарабатывают. При этом у 32% их хватает из-за умения экономить и только у 10% — потому, что достаточно зарабатывают.

57% жителей СФО заявили о нехватке денег. При этом 44% назвали причиной нехватки малые заработки (один из самых высоких показателей по стране). У 13% причина дефицита денег — неумение экономить.

Идеальными свои нынешние доходы назвали лишь 3% опрошенных. 57% респондентов хотели бы иметь доходы в 2-3 раза больше, чем сейчас. 21% заявили о желании зарабатывать в 5-7 раз больше, а еще 20% — в 10-20 раз больше, чем зарабатывают сейчас.

Свои способности тратить сибиряки оценили гораздо выше, чем умение зарабатывать. Половина респондентов (51%) заявили, что расходуют деньги разумно и эффективно. Но тем не менее, по этому показателю Сибирь находится в антилидерах по стране.

18% респондентов сообщили, что не умеют тратить, но им всегда не хватает. Такой же процент похвастал умением тратить деньги с размахом. Еще 12% сказали. что не умеют тратить и предпочитают копить, причем этот показатель тоже примерно одинаков по всей России.

При этом 46% жителей Сибири заявили, что хотели бы иметь возможность тратить больше, чем сейчас. Идеальными свои нынешние расходы считают 19% опрошенных. 27% хотели бы тратить в 2-3 раза меньше, чем сейчас, 7%- в 5-7 раз меньше и еще 1% — в 10-20 раз меньше своих нынешних расходов.

*Опрос проведен банком «Открытие» 17-22 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Фото предоставлено пресс-службой банка

533

Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : финансы статистика банки Банк Открытие


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Бывшего депутата Алтайского края суд обязал вернуть 3,4 млн рублей

24/09/2021, 13:36

75 млн рублей вложила Технониколь в модернизацию завода каменной ваты в Кузбассе

21/09/2021, 17:08

Корпорация развития Енисейской Сибири и Межрегиональная ассоциация курьерских служб заключили соглашение о сотрудничестве

17/09/2021, 11:37

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Повестка устойчивого развития — это всерьез и надолго

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирске запустили стартап в сфере электронной коммерции для маркетплейсов Wildberries и OZON

24/09/2021, 16:21

Новосибирцы дают вторую жизнь одежде и технике

24/09/2021, 15:59

Центр трансфера технологий и коммерциализации НГУ выиграл грант на развитие

24/09/2021, 15:36

Работникам коммунальных предприятий задолжали зарплату на 9 миллионов рублей

24/09/2021, 14:43
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам

24/09/2021, 14:26

Сибиряки увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон» на 80%

24/09/2021, 11:30

«Ростелеком» в Сибири дал старт новому сезону учебных курсов по программе «Азбука интернета»

24/09/2021, 10:16

Банк Уралсиб снизил первоначальный взнос для ипотечных кредитов по двум документам до 20%

24/09/2021, 09:43

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Как потратить миллиард на дороги?

До конца года в Новосибирске появится научно-технологический парк

Новосибирская программа обращения с отходами катастрофически недофинансируется

В августе индекс деловой активности бизнеса возобновил рост

Первый полигон по «мусорной концессии» может появиться в Новосибирске в 2023 году

Финансы

Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Новосибирцам стали чаще навязывать паи ПИФов вместо открытия вклада

Как трансформируется банковская розница

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Политика

Новости Новосибирска

Анатолий Локоть не покинет Новосибирск

Тайность голосования или техпрогресс?

В горсовете Новосибирска определились с датой слушаний по процедуре отзыва мэра

Лидера фракции ЛДПР вытянули до вице-спикера горсовета

Доклад об электронном голосовании в повестку горсовета внесли «с «боем»

Недвижимость

Новости Новосибирска

Мэрия ищет инвесторов для «Сибирского кольца»

Новосибирская область не вошла в список регионов, где будут реализованы пилотные проекты КРТ

«Земельный» долг ушел за психологическую отметку в 4 млрд рублей

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Технологии

Новости Новосибирска

Выпускник НЭТИ запустил производство керамического покрытия для автомобилей

Созданный в НЭТИ беспилотный смартгрид вышел в промышленную эксплуатацию

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

Телекоммуникации

Новости компаний

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

Агропром

Новости Новосибирска

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Транспорт

Новости Новосибирска

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Выбран подрядчик для ремонта дорожного покрытия на Октябрьском мосту

Медицина

Новости Новосибирска

На основе семи новых поликлиник будет создан региональный клинический дата-центр

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Новости Новосибирской области

Работникам коммунальных предприятий задолжали зарплату на 9 миллионов рублей

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

Минэкономразвития Новосибирской области запустило публичную экспертизу порядка утилизации мусора в регионе

Какие районы Новосибирской области отстают по темпам вакцинации от COVID-19

В Новосибирске открылось первое в России мобильное колесо обозрения

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска