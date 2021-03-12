Возьмите кредит на любые цели по ставке от 9,25% годовых

Денежные средства по нему можно направить как на покупку недвижимости, так и на другие цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Если вам нужна сумма до 10 млн рублей, вы можете оформить кредит «Универсальный» под залог имеющейся в вашей собственности недвижимости. Минимальный размер кредита – 300 тыс. рублей, максимальный – 80% от оценочной стоимости залогового объекта. Срок составляет от 3 до 30 лет.

Целью кредитования может быть не только покупка недвижимости, поэтому продукт подходит как для физических лиц, так и для собственников бизнеса (юридических лиц и ИП). Но если вам нужно жилье, то вы можете использовать кредит на приобретение комнаты, доли, квартиры на первичном или вторичном рынке, жилого дома с земельным участком либо таунхауса.

Ваша ставка составит 9,25% годовых в случае, если:

сумма кредита – до 50% от рыночной стоимости имеющейся квартиры;

применяется опция «Назначь свою ставку» в размере 3% от суммы кредита (оплачивается единовременно, в день подписания кредитной документации);

оформляется страхование недвижимости, жизни и трудоспособности;

доходы подтверждены справкой 2-НДФЛ.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

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