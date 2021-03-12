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Возьмите кредит на любые цели по ставке от 9,25% годовых

  • 12/03/2021, 10:54
Банк «Левобережный» предлагает ипотечный кредит «Универсальный».

Новости компанийДенежные средства по нему можно направить как на покупку недвижимости, так и на другие цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Если вам нужна сумма до 10 млн рублей, вы можете оформить кредит «Универсальный» под залог имеющейся в вашей собственности недвижимости. Минимальный размер кредита – 300 тыс. рублей, максимальный – 80% от оценочной стоимости залогового объекта. Срок составляет от 3 до 30 лет.

Целью кредитования может быть не только покупка недвижимости, поэтому продукт подходит как для физических лиц, так и для собственников бизнеса (юридических лиц и ИП). Но если вам нужно жилье, то вы можете использовать кредит на приобретение комнаты, доли, квартиры на первичном или вторичном рынке, жилого дома с земельным участком либо таунхауса.

Ваша ставка составит 9,25% годовых в случае, если:

  • сумма кредита – до 50% от рыночной стоимости имеющейся квартиры;
  • применяется опция «Назначь свою ставку» в размере 3% от суммы кредита (оплачивается единовременно, в день подписания кредитной документации);
  • оформляется страхование недвижимости, жизни и трудоспособности;
  • доходы подтверждены справкой 2-НДФЛ.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;
г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;
г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;
г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
г. Бийск, ул. Васильева, 63а;
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : новости бизнеса Левобережный банк кредит банки


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