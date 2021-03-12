Риелторы предупреждают о фейковых сайтах вместо Росреестра

Каждый пятый клиент перед обращением к риелтору попадает на фальшивые сайты думая, что это сайт госучреждения. Еще 4% понимают, что это не ведомственный сайт, но надеяться, что частная компания выполнит за них работу быстрее. К таким выводам пришли специалисты Центрального агентства недвижимости.

— В начале февраля Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за рекламы фейковых сайтов, которые продают выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Внешне и адресом они очень похожи на официальный сайт. Только за 2020 год на уловку мошенников попалось около 9% новосибирцев, которые пытались зарегистрировать недвижимость, в то время как в Кемерово всего 4% жителей, — рассказали в ЦАН.

Отмечается, что существует всего три сайта, которые предоставляют сведения по недвижимости — это Росреестр (rosreestr.gov.ru), Федеральная кадастровая палата (kadastr.ru) и Публичная кадастровая карта (pkk.rosreestr.ru). Поэтому, ник кие схожие с наименованием ведомств названия, в т.ч. с добавленными к ним удвоенными буквами, не имеют отношения к государству. Обычно за услугу, вроде выписки из ЕГРН, мошенники берут сумму, не превышающую 350 рублей, чтобы не сильно отличаться от реальной госпошлины.

— Чаще всего, люди попадают на мошенников, когда хотят сэкономить. Когда мы провели исследование сколько человек обращается к юристам за оформлением документов по недвижимости для госинстанций и тех, кто занимается решением этих вопросов самостоятельно, то были очень удивлены. С февраля 2020 по март 2021 6 % людей, обращающихся к нашим юристам, столкнулись с фальшивыми сайтами. Это не считая того, что по разным причинам к нашим юристам обращается от 300 человек в месяц, — говорит руководитель отдела маркетинга и рекламы Центрального агентства недвижимости Радослав Бузыцкий.

По его словам, государственные органы не всегда могут привлечь к ответственности мошенников. Всё дело в том, что такие сайты быстро могут получить зеркала с новыми адресами. Их может быть более 50 вариантов.

В 2020 году Роскомнадзор заблокировал по решению суда 34 фейковых сайта, правда они растут как грибы. Уже в I квартале 2021 года было выявлено 13 фейковых сайтов с рекламой выдачи ЕГРН.