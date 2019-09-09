— Как я и обещал 5 лет назад, у нас сохраняется демократическая традиция: прямым голосованием определять руководство местного органа самоуправления Новосибирска, — заявил на пресс-конференции в ТАСС избранный на второй срок на должность главы города Анатолий Локоть (КПРФ). — Возможность выдвинуть свою кандидатуру была у любого новосибирца. Все, кто желал и соблюдал законодательство РФ и Новосибирской области, были зарегистрированы и вели кампании. Богатый выбор — 15 кандидатов, 15 путей развития города Новосибирска. За каждым кандидатом какие-то взгляды, система ценностей. Новосибирцы выбрали одного из 15.

Заместитель мэра Артем Скатов добавил, что результаты выборов штаб Анатолия Локтя устраивают: 50,26% голосов получил Локоть, что является убедительной победой. Явку 20,67% Скатов назвал традиционной.

— Если сравнивать с прошлогодними выборами губернатора области, то по Новосибирску проголосовали приблизительно 20%. На прошедших 8 сентября выборах в Москве — около 21%. О какой-то аномально низкой явке в Новосибирске говорить некорректно, — подчеркнул Скатов.

По предварительным данным горизбиркома, на прошедших выборах за Анатолия Локтя проголосовали более 123 тысяч новосибирцев. В 2014 году свои голоса за него отдали 164 тысячи горожан.

— Можно рассуждать на тему явки. У меня свои взгляды на этот счет. Если бы новосибирцев не устраивало, как развивается Новосибирск, если бы происходили столкновения и протесты, наверное, была бы возможность увеличить явку. Но если новосибирцы предпочли уехать отдохнуть за город, значит, их все устраивает. Наша команда сделала все возможное для того, чтобы убедить горожан прийти на выборы, — заявил Локоть.

Он подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании предоставлял не просто программу, а отчитывался о проделанной за 5 лет работе.

— Это важно, это экзамен, полагаю, что таким выбором новосибирцы одобрили стратегию и приоритеты, которые мы избрали для себя, ту программу, которую предложили, — пояснил Локоть. — Она местами может быть лаконична, не отличается громкими заявлениями, лишена популизма, но приближена к решению вопросов и проблем, имеющихся в городе. Теперь, получив поддержку новосибирцев, я намерен сосредоточиться на выполнении пунктов и программных документов.

Мэр напомнил, что его команда постаралась построить избирательную кампания на позитиве: никого не критиковали, не нападали, а отчитывались и представляли программу, говорили с избирателями. — Считаю большим достижением согласие уровней власти. Нет соперничества, соревнования. Это идет на пользу в реализации намеченных нами целей, — добавил он.

Говоря об итогах выборов, Локоть отказался давать оценку бывшим оппонентам и их работе в ходе избирательной кампании, а также не стал комментировать вопрос — кого из экс-соперников он мог бы пригласить в свою команду.

— У меня есть правило — не комментировать кадровые вопросы до назначения. Кроме того, декларации (в ходе предвыборной кампании) — это одно, а жизнь — другое. Тому уже есть многочисленные примеры, — пояснил Локоть. — Что касается смены действующей команды, то будущее покажет. Определенный опыт работы уже накоплен, структурные изменения допускаю. Есть опыт, сложившийся взгляд, есть задачи, которые нужно выполнять более оперативно. Не исключаю возможности перестроения.

Анатолий Локоть также не исключил, что результаты выборов мэра могут сказаться на кампании будущего года: в горсовет и Законодательное собрание. Но подчеркнул, что на этих выборах законодательство предполагает соперничество между партиями. Локоть также заявил, что результаты, которые на выборах 8 сентября получил в Новосибирске Сергей Бойко, на последующих кампаниях 2020 года никак не отразятся.

Напомним, что на выборах мэра были зарегистрированы 15 кандидатов. Это координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенациональный союз), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска» Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель НО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ОАО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»).

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