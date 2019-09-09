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РАТМ Холдинг конкретизировал планы на «Сибэлектротерм»

Площадь территории будущего промпарка – 38 га.
  • 09/09/2019, 15:52
РАТМ Холдинга конкретизировал планы на «Сибэлектротерм»

АО «Завод «Экран» (актив РАТМ Холдинга) продолжит реализацию паркового проекта на территории ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования» («СЭТ»). Согласно новому договору, подписанному сторонами в конце августа, имущественный комплекс «СЭТ» передан в аренду акционерному обществу до конца июля 2020 года, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

В пресс-службе напомнили, что промзона ОАО «Сибэлектротерм» находится в управлении АО «Завод «Экран» с октября 2018 года, за 11 месяцев объем вложений в промышленную и инженерную инфраструктуру составил 120 млн рублей.

По словам гендиректора АО «Завод «Экран» Александра Журавлева, управляющая компания восстановила устойчивое электро- и газоснабжение промышленной площадки путем урегулирования задолженности СЭТа перед энергетиками.

— АО «Завод «Экран» заключил договор цессии на погашение 40-миллионного долга, накопленного предприятием перед АО «Новосибирскэнергосбыт», таким образом, сняли ограничения на поставку электроэнергии к объектам, — конкретизирует Александр Журавлев.

«Экран» взял в управление площадку «Сибэлектротерма»

По его словам, благодаря поддержанию работоспособности энергосистемы, а также обеспечению надлежащего контроля эксплуатации и сохранности имущества кредиторов, отток арендаторов, связанный со спорами между ОАО «Сибэлектротерм» и ООО «Индустриальный парк «Кировский», был прекращен (сегодня здесь работают 20 промышленных компаний, занимая приблизительно 30% площадей).

— Это, наряду с наличием арендных платежей от АО «Завод «Экран», в свою очередь, берущему на себя и оплату коммунальных услуг, позволило увеличить денежные поступления, которыми распоряжается конкурсный управляющий: часть средств он направляет на исполнение ранее возникших долговых обязательств ОАО «Сибэлектротерм», — говорит Александр Журавлев.

В ближайшее время управляющая компания займется подготовкой промплощадки к отопительному сезону, восстановлением теплового контура зданий, ремонтом кровли, проведет экспертизу промышленной безопасности производственных корпусов и инфраструктуры.

Отмечается, что к 2021 году на территории ОАО «Сибэлектротерм» предполагают сертифицировать универсальный индустриальный парк (приоритетные направления – металлообработка и литейное производство). Площадь территории будущего промпарка – 38 га, площадь объектов недвижимости – 117,1 тыс. кв. м, электрическая мощность – 12,5 МВт, мощность по газу – 900 Гкал/ч.

Кроме промышленной площадки ОАО «Сибэлектротерм», в настоящее время АО «Завод «Экран» управляет индустриальным парком «ЭКРАН», принимает участие в создании промпарков на базе АО «Катайский насосный завод» и ПАО «Ростовский оптико-механический завод».

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга

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