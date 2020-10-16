Возвращение мероприятий в офлайн. Большая бизнес-конференция от amoCRM пройдет 20 октября в Новосибирске

В этом году мероприятие посетят 1000 участников, которых ждет 5 часов мощного контента и уникальный формат конференции.

CRMDAY – возможность для всех желающих узнать о способах увеличения продаж и повышения эффективности рабочих процессов, узнать о том, что происходит в мире бизнеса и как адаптироваться к изменениям рынка.

В рамках конференции успешные предприниматели, эксперты в области продаж и маркетинга встретятся на одной сцене и поделятся с участниками уникальными кейсами из собственной практики, а также на своем примере покажут, как автоматизировать бизнес-процессы компании.

Среди спикеров в Новосибирске:

Анастасия Татулова, основатель сети семейных кафе «АндерСон»

Александр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng

Александр Долгов, серийный предприниматель, основатель сети студий Laser Love

Матвей Кардаш, директор по развитию amoCRM и другие.

amoCRM – компания разработчик удобной CRM-системы для малого и среднего бизнеса. Ежегодно конференцию CRMDAY посещают более 15000 участников, которые находят полезные знакомства и свежие идеи для своего бизнеса.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой организаторами соблюдаются необходимые меры безопасности. При входе всем участникам измеряется температура, а также выдаются средства индивидуальной защиты и соблюдается социальная дистанция.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами