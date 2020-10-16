Облигации Новосибирской области вызвали ажиотажный спрос

15 октября 2020 года Новосибирская область завершила размещение на ММВБ пятилетних облигаций в объеме 5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального минфина.
— Учитывая, что облигации Новосибирской области имеют высокую независимую оценку национального и международного рейтинговых агентств, а также удовлетворяют требованиям для включения в ломбардный список Банка России и требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, совокупный объем предложений составил 22 млрд. рублей и превысил объем выпуска в 4,4 раза, — рассказали в пресс-службе.
На основании анализа предложений инвесторов о приобретении облигаций ставка первого купона установлена в размере 5,85 % годовых.
— В соответствии с заключенным на конкурсной основе контрактом генеральным агентом и организатором размещения выступило Акционерное общество «ВТБ Капитал». В числе организаторов размещения также Sberbank CIB, АО «Газпромбанк» и ПАО «Совкомбанк». Выгодное для областного бюджета Новосибирской области размещение в очередной раз подтвердило высокий профессионализм выбранной команды, — уточнили в министерстве.
Выпуск ценных бумаг осуществлялся в соответствии с программой заимствований Новосибирской области, утвержденной законом об областном бюджете на 2020 год. Средства от размещения будут обеспечивать финансирование приоритетных расходов бюджета текущего года, а также будут направлены на замещение долговых обязательств, сроки по которым наступают в 2020 году, в том числе ценных бумаг с более высокой ставкой купона.
Фото: pixabay.com, автор- geralt
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