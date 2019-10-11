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Впервые в Сибири доктор Ицхак Адизес – один из непревзойденных бизнес-консультантов мира

Чем он знаменит и почему к его услугам прибегают такие гиганты как Volvo, Coca-Cola, Bank of America?
  • 11/10/2019, 11:12
Управление жизненным циклом компании от Ицхака Адизеса

Ицхак Адизес внес огромный вклад в развитие менеджмента. Мировую известность ему принесла «Методология Адизеса»- теория жизненных циклов компаний. Согласно ей, любая организация проходит 10 последовательных стадий развития: от младенчества до смерти. В основу теории легли глубокие исследования в управлении компаний по всему миру.

В Новосибирске доктор Адизес проведет лекцию «Управление жизненным циклом копаний». На ней он подробно расскажет об особенностях управления на каждом этапе и даст практические рекомендации по развитию. Лекция о том, как создавать мощные управленческие команды, выводить и удерживать организации на стадии расцвета

Участники смогут задать свои вопросы и получить на них ответы.

Мероприятие пройдет с синхронным переводом

Место проведения Novosibirsk Expocenter

Все подробности на сайте организатора charisma.ru

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия

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