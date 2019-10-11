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Новосибирск занял на долговом рынке под 7,5%

Спрос на облигации превысил предложение более чем в три раза и составил более 15,9 млрд рублей.
  • 11/10/2019, 12:04
мэрия

Облигации города Новосибирска номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей успешно размещены в полном объеме. По итогам проведения конкурса по купону ставка утверждена на уровне 7,3 % годовых, что соответствует доходности к погашению 7,5 % годовых, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В мэрии рассказали, что 10 октября на Московской бирже состоялось открытое размещение облигаций города Новосибирска 2019 года. Более 40 заявок от различных инвесторов сформировали ажиотажный спрос. Объем спроса превысил объем предложения более чем в три раза и составил более 15,9 млрд рублей. Повышенный спрос со стороны инвестиционного сообщества позволил снизить ставку купона до 7,3 % годовых на 40 базисных пунктов ниже первоначально маркетируемого диапазона. Ориентиры по купонной доходности в процессе сбора заявок снижались шесть раз. В размещении облигаций города Новосибирска принимали участие банки, страховые и инвестиционные компании, а также физические лица.

— Успешное размещение выпуска 2019 года – это результат правильно выбранного времени выхода на рынок, а также высокопрофессиональной и слаженной работы профильного структурного подразделения мэрии города и команды банка – организатора. В этом году генеральным агентом выпуска муниципальных облигаций выступил ПАО Банк «ФК Открытие». Облигации в очередной раз зарекомендовали себя как высоконадежный инструмент с фиксированной годовой доходностью и источник привлечения финансирования для нужд города на выгодных рыночных условиях, — отмечают в мэрии Новосибирска.

Высокие рейтинги позволили городу разместить облигации по более выгодной ставке, показывая объективную оценку кредитоспособности Новосибирска и дополнительные гарантии стабильности для инвесторов.

Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитов коммерческих банков с целью экономии расходов на обслуживание долга города.

Фото: Ростислав Нетисов

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