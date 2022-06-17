Все, что нужно знать о причинах рака

Причины онкологии

Причины развития онкозаболеваний различны, но все они являются причиной возникновения мутаций в клетках организма, из-за чего они бесконтрольно размножаются. Самыми распространенными причинами являются:

Неправильное питание. Одна из самых частых причин. Это объясняется несколькими аспектами. Во-первых, продуктах, которые составляют ежедневный рацион 80% населения страны, содержится большое количество канцерогенов. В основном, они содержатся в маринадах, копченостях, жирных и жареных блюдах, а также овощах и фруктах, выращенных с использованием пестицидов и других химических элементов. Во-вторых, к онкологии приводит отсутствии сбалансированности в рационе. Установлено, что чрезмерное употребление мяса способствует развитию мутационных клеток, в то время как растительные волокна и клетчатка снижают риски. Ожирение также приводит к образованию злокачественных новообразований.

Старение. Зачастую болезнь развивается у людей старше 50 лет. Связано это с ослаблением защитного механизма человека и накоплением других факторов риска.

Вирусы. Вирус гепатита В и С может способствовать развитию рака печени. Из-за вируса папилломы развивается рак шейки матки. Заражение вирусом Эпштейна-Барра приводит к развитию лимфомы, а Т-лимфотропный вирус — причина развития лейкоза.

Химическая зависимость и вредные привычки. Курение, употребление наркотиков и алкоголя — серьезные толчки для развития рака. 20% всех онкозаболеваний связывают с курением. Стоит отметить, что речь идет не только об онкологии легких. Табачный дым увеличивает риск развития рака ЛОР-органов и пищеварительной системы. Употребление наркотиков ослабляет организм, ухудшает метаболические процессы. Из-за часто развиваются болезни, характерные именно для иммунодефицита — саркома, лейкоз и лимфома.

Ионизирующее излучение. Многие, говоря об ионизирующем излучении, имеют в виду последствия аварии на ЧАЭС. И такое мнение имеет место быть, поскольку после взрыва фиксировалось увеличенное количество злокачественных неоплазий. Однако не стоит забывать и о негативном воздействии солнечных лучей, которые в первую очередь действуют на органы зрения и кожу.

Предраковые болезни. Некоторые патологии могут привести к развитию онкологии. Например, воспалительные процессы в шейке матки могут перерасти в раковые заболевания. А рак легких может развиться на фоне профессиональных заболеваний органов дыхания. Поэтому важно регулярно проходить медицинский осмотр, чтобы заметить онкоболезни на ранней стадии.

Отдельно стоит сказать и о наследственности как о причине развития рака. Риск заболеть онкологией составляет 5-10%. А у людей, в семье которых есть перенесшие онкологию, этот показатель увеличивается вдвое.

Кроме того, существуют формы рака, которые характеризуются мутацией в конкретных генах. Например, если у ваших близких родственников диагностировали рак яичников иои молочной железы, то риск заболевания у вас вырастает до 80%.

Еще в конце прошлого столетия ученые выделили основные факторы риска:

курение (и даже жевание табака);

придерживание диеты (дефицит калорий, недостаточное употребление красного мяса, а также фруктов и овощей);

развитие инфекционных болезней;

неблагоприятные условия труда;

чрезмерное солнечное облучение;

прием некоторых групп лекарств.

Профилактика рака

Существуют универсальные рекомендации, соблюдение которых защитит организм от онкологии: