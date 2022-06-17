В банках рассказали, как оценивают надежность застройщика

Стоимость новостроек стагнировала, при этом для снижения стоимости «квадрата» возможностей практически нет: рост стоимости проектного финансирования, стройматериалов, новая, более дорогая логистика по отделочным материалам — все это увеличило себестоимость квадратного метра жилья.

Дополнительный повод для беспокойства покупателей — смещение критериев выбора квартир. Если ранее они смотрели на размер ставки по ипотеке, выбирали район и планировку, то в последние месяцы вперед вышли другие доводы, опасения и риски: устоит ли застройщик в нынешнем экономическом шторме, хватит ли его надежности, чтобы сдать новостройку в заявленный срок и в заявленных параметрах.

По данным «Яндекс.Недвижимость», надежность входит в число наиболее важных для покупателя требований, исследование Google включает надежность застройщика в тройку лидеров.

Оценка банков

— Основные критерии надежности застройщика — это его опыт, наличие сильных финансовых партнеров в проектах, — отмечают в банке «ДОМ.РФ». Поэтому одним из параметров реальной оценки надежности компании должно стать мнение финансовых учреждений — банков-партнеров.

Редакция расспросила экспертов из банковской сферы, кто для них надежный застройщик.

Заместитель управляющего по корпоративно-инвестиционному бизнесу Сибирского филиала банка «Открытие» Александр Чернышев пояснил, что в оценке надежности банки изучают репутационные составляющие, а также число сданных домов и сдачу их в срок, рентабельность по проектам, успешность продаж.

— При решении о предоставлении проектного финансирования банк оценивает экономику проекта, достаточный запас прочности по финансовой модели, опыт компании в строительстве и осуществлении продаж, — поясняет эксперт. — Также службами банка проводится определение рыночных цен строящихся площадей с учетом локации и квартирографии, учитывается качество проекта.

Евгений Куликовский, начальник управления по работе с ключевыми клиентами Сибирского филиала ПСБ, рассказал, что надежные застройщики — это, прежде всего, компании, которые уже имеют реализованные строительные проекты и большой опыт на рынке, критерием также является востребованность продукта.

— Например, ГК «Расцветай» соответствует этим критериями и обладает хорошей репутацией на рынке, поэтому ПСБ и застройщика связывает прочное сотрудничество, — отметил Куликовский.

Действительно, высокий уровень надежности ГК «Расцветай» как застройщика подтверждает доверие ведущих банков, которые выделяют многомиллиардное финансирование на проекты компании. «Расцветай» кредитуют «ДОМ.РФ» и Сбербанк.

— С 2019 года на средства банка успешно реализованы 5 проектов компании общей площадью более 90 тысяч кв. м, — констатировали в Банке ДОМ.РФ. — Проекты завершали точно в срок, некоторые из них вводили в эксплуатацию досрочно.

На масштабный семейный комплекс площадью 9 га — «Расцветай на Красном» — банк «ДОМ.РФ» выделил 9 млрд рублей.

— Территория строящегося ЖК позволяет создать собственную инфраструктуру в закрытом дворе, — рассказывает о «Расцветай на Красном» независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — За последние 12 лет в районе площади Калинина были построены свыше 500 тысяч кв. м жилья, но это единственный участок, где можно добиться камерности, безопасности при всех преимуществах проживания в центре рядом с метро.

Евгений Куликовский, начальник управления по работе с ключевыми клиентами Сибирского филиала ПСБ:

— ГК «Расцветай» — один из ведущих застройщиков в Новосибирске, который занимает лидирующую позицию в рейтинге по количеству строящегося жилья в Новосибирской области по итогу 2021 года. Кроме того, компания активно выходит на рынки близлежащих регионов, и мы заинтересованы в развитии взаимоотношений. Объекты застройщика аккредитованы в банке.

Отдельная история — аккредитация проектов застройщика в банках, выдающих ипотеку. Андеррайтеры банков проводят комплексный анализ, принимая решение по каждому проекту. В случае, если жилой комплекс такую проверку проходит, решение по ипотеке банк выдает за несколько минут. Таким образом, если у застройщика большая линейка ипотечных партнеров, есть предложения по субсидированным программам ипотеки — это говорит в пользу его надежности, проверенной андеррайтерами десятка крупных финансовых учреждений.

Наталья Колбаскина, руководитель центра ипотечного кредитования банка «Открытие» в Новосибирске:

— При аккредитации застройщика банк обязан оценить его надежность: мы должны понимать, что строительство дома будет завершено в срок, банк получит залог, а клиент — свою квартиру. При аккредитации оценивается объем сданного жилья, отсутствие негативной информации как по самому застройщику, так и по его руководителям и учредителям, темпы строительства объектов (в том числе отсутствие длительных переносов сроков сдачи жилья), юридическая чистота строительной и земельной документации. ГК «Расцветай» соответствует всем вышеперечисленным условиям, поэтому в банке «Открытие» аккредитованы все строящиеся и готовые объекты застройщика, что позволяет нам оперативно, буквально в течение 15 минут, согласовать сделку по выбранному клиентом объекту.

Аналитик Сергей Николаев уверен, что вложения в недвижимость остаются самым надежным способом сохранения денег.

— В апреле рост цен на новостройки в Новосибирске составил 2,6%, в мае — 0,8%. С учетом субсидированной ипотеки по части проектов платеж дольщика уменьшился до 9%. Сейчас рынок находится на некоем переломе — все ждут новых условий по льготной ипотеке после майского снижения ставок ЦБ, и если эти условия будут, что весьма вероятно, то я вижу предпосылки для дальнейшего роста цен на новостройки. Вскоре выйдут средства с депозитов, на которые люди положили их в марте под 20%. По моим оценкам, у жителей региона там лежат деньги примерно на 110 тысяч двухкомнатных квартир. Остается неопределенность с инструментами сбережения средств: вкладывать в доллары странно, рынок акций остается волатильным, к тому же он явно не для всех, депозиты после снижения ставок былую привлекательность утрачивают. Поэтому инвестициям в недвижимость в России годной альтернативы нет: берут люди новостройки для себя или под сдачу — квартиры отрабатывают инфляцию и помогают сохранять накопленное.

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