Все новосибирские школьники начнут третью четверть в очном режиме

Школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования Новосибирской области возвращаются к обучению в обычном формате с 18 января. Учебный процесс во всех образовательных организациях продолжится в очном режиме, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов направлено письмо о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований в период обучения. В письме также говорится о том, что в регионе началась вакцинация против коронавируса.

Напомним, в конце 2020 года, в связи с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусной инфекцией среди педагогов и обучающихся, было принято решение о продлении зимних каникул на неделю. Позднее, на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области, было принято решение о начале третьей четверти в очном режиме. Также на заседании штаба было отмечено, что готовность школ к началу третьей четверти находится на повышенном контроле.