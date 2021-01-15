В 2020 году цены на некоторые автомобили выросли на 20%

— Павел Сергеевич, можете проанализировать основные тренды на авторынке Новосибирска, Сибири? Как в 2020 году менялся спрос?

— В прошлом году на авторынке страны в целом и нашего региона в частности наблюдались несколько разнонаправленных волн изменения спроса. Первая волна была весной — с января по март. В этот период произошел резкий рост курса валют — и все автодилеры почувствовали ажиотажный спрос. В апреле, когда пандемия набрала обороты и власти начали вводить ограничения, спрос упал. До конца июня сделки были единичными. Как правило, речь шла о ранее заказанных машинах. Эту тенденцию ощутили и производители, сократившие объемы производства или остановившие его совсем. Эксперты авторынка прогнозировали, что эта динамика будет актуальна для отрасли в течение всего 2020 года, но неожиданно в июле спрос резко вырос. Частично это произошло из-за дефицита предложения. Как я уже отмечал, автозаводы по всему миру стояли, дилеры не завозили на склады новые автомобили. Эта ситуация была характерна не только для России, но и для Европы, США. Ажиотажный спрос наблюдался по всем категориям авто — от низкого ценового сегмента до премиума. Этого никто не предвидел.

— Как ситуация отразилась на рынке?

— Так как спрос очень серьезно опережал предложение, условия на рынке начали диктовать продавцы. Во втором полугодии 2020 года на авторынке практически полностью исчезла конкуренция между дилерами. Не было смысла для демпинга, все скидки стремились к нулю. Зачем, если авто и так хорошо покупались? Это было актуально для всех регионов России и для всех брендов, независимо от локализации производства. Спрос стимулировали льготные автокредиты, которые субсидировало государство. Кстати, эта программа продлена в 2021 году, что доказывает ее эффективность для поддержки рынка.

Кроме того, в 2020-м у автодилеров серьезно сократились прямые и косвенные затраты. Во-первых, все командировки, обучение и встречи переведены в онлайн. Во-вторых, отрасль частично попала в категорию наиболее пострадавших, и компании получили право на господдержку: субсидированные кредиты для выплаты зарплаты, отсрочки по налогам и т.д.

В итоге многие автодилеры закончили кризисный 2020 год с гораздо большей доходностью, чем 2019-й.

— Насколько, по вашим оценкам, изменилась цена на новые автомобили в 2020 году?

— По некоторым моделям рост составил около 20%. При стоимости машины в 5 млн рублей это очень существенно и является еще одной причиной ажиотажного спроса. Покупатели стали использовать автомобили как объекты инвествложений (по аналогии с недвижимостью).

По нашим наблюдениям, дорогие модели продавались лучше, чем автомобили более низкой ценовой категории. Эта тенденция была характерна и для предыдущих экономических кризисов, когда резко росла стоимость валюты и падали доходы населения.

— Наблюдаете ли вы рост доли рынка у представителей китайского автопрома?

— Да, это заметно. На российском и сибирском авторынке становится все больше китайских производителей. За последние годы они серьезно выросли по качеству, автодизайну, нарабатывают имидж и привлекают покупателей среди представителей нового поколения. Этот тренд также был вполне ожидаем. Ранее эту нишу за счет соотношения цена/качество (в сравнении с отечественным автопромом) за Уралом занимали японские автомобили. Потом их стоимость выросла — и на смену пришли корейские автомобили. Сейчас и они уходят в более дорогую нишу, а им на смену в сегмент самых доступных авто идут «китайцы».

— Ажиотажный спрос на новые автомобили сохраняется? Как участники авторынка его регулируют?

— Пока ничего не меняется: спрос серьезно превышает предложение. Как правило, все дилеры формируют так называемые «листы ожидания», чтобы привязать клиента в момент обращения. К примеру, у нас уже есть заявки на поставку летом-осенью 2021 года.

— На сегменте trade-in в 2020 году наблюдались схожие тенденции?

— Да, на автомобили с пробегом ажиотажный спрос сформировался также во второй половине 2020 года, и он сохраняется до сих пор. Это было вполне предсказуемо. Если покупателям не хватало машин на первичном рынке, то они искали варианты на вторичном. Здесь цены выросли примерно в тех же параметрах. Специфика в том, что на вторичке цена устанавливается не централизованно — как у дилеров, а за счет рыночных механизмов. Кстати, в отличие от рынка новых авто, на этом сегменте в 2020 году наблюдалось ужесточение конкуренции как между юрлицами, так и между дилерами и частниками. На мой взгляд, постепенно и на вторичном рынке доля официальных продавцов увеличивается.

— Во время пандемии многие страны говорили о необходимости ограничить поставки различных товаров в Россию в пользу потребителей из стран ЕС и т.д. Авторынка это коснулось?

— Небольшие задержки с поставками были в тот период, когда закрывали границы. Дело в том, что большая часть запчастей, комплектующих поставляется в Россию наземным транспортом. В Европе стоял большой караван фур, увеличивались сроки прохождения таможни. Автомобили из ЕС, США идут в Россию паромами. Сейчас по логистике никаких проблем не чувствуется.

Объем поставок производители также не сокращали. У каждого завода на каждую страну есть четко прописанные квоты — здесь все очень прозрачно. Россия привлекательна для многих компаний, так как наш авторынок растет. Пренебрегать им экономически невыгодно. Если сегодня подвести партнеров, то завтра к тебе не будет никакого доверия. В такие процессы политика не вмешивается.

С другой стороны, тенденции последних месяцев показывают, что ряд иностранных производителей уходит из России. Например, об этом недавно заявила Honda. Кто-то не смог выдержать конкуренцию, для кого-то работа в России оказалась нерентабельной. Это рынок.

— Можете оценить перспективность онлайн-канала продаж на авторынке? Игроки авторынка его активно продвигали во время пандемии.

— Это долгосрочный тренд, который постепенно развивается. Понятно, что за несколько месяцев довести онлайн-продажи до высокого уровня вряд ли кому-то удалось. Но думаю, что мы все в итоге к этому придем.

Онлайн-инструменты продаж автомобилей сейчас активно совершенствуются. Особенно на сегменте автомобилей с пробегом, у которых нет привязки к географии.

— Ожидаете ли вы появления каких-то новых тенденций на авторынке в 2021 году?

— Авторынок очень волатилен, и практика предыдущих кризисов показывает, что ситуация может измениться очень быстро и в любую сторону. Понятно, что те же производители не выстраивают долгосрочные планы, основываясь на показателях 2020 года. Сейчас, после урегулирования ситуации с комплектующими, они будут работать на удовлетворение полученных заявок. Напомню, из-за карантина по пандемии на многих автозаводах по всему миру возникли проблемы с поставкой комплектующих, в результате часть предприятий приостановила производство на этой неделе.

На мой взгляд, при таком существенном росте цен, который наблюдался в 2020 году, мы рано или поздно выйдем на плато по продажам и вернемся к стандартной конкуренции за покупателя, потом рынок упадет из-за сокращения платежеспособного спроса и затем снова начнет расти. Эти циклы мы проходили уже несколько раз. Автозаводы к ним также уже приспособились и реагируют на ситуацию достаточно быстро.