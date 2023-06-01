Все об отпуске в Египте

До Египта можно добраться чартерным рейсом. Туристы чаще всего пользуются регулярными рейсами и до Хургады и Шарм-эль-Шейха. Перелеты в Египет реальны как из столицы, так и из других российских городов, включая Новосибирск. Дорога занимает около 5 часов.

Зимний, весенний или летний отдых можно организовать по системе раннего бронирования, получив большую скидку.

Виза чаще всего оформляется по прибытию в аэропорту, стоимость составляет 25 долларов. Ее оформляют ровно на 30 суток. Возможно заблаговременное оформление – стоимость будет такой же.

Туристическая инфраструктура в Египте развита достаточно хорошо, наплыв отдыхающих тут всегда большой. Это большая страна и курортов тут много.

Самые популярные египетские курорты

Большинство россиян выбирают Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Есть еще замечательный миниатюрный город Дахаб. Сюда едут не только ради пляжного отдыха, но и с целью активных развлечений, занятий дайвингом, кайтингом.

Замечательно можно отдохнуть в Хургаде с песчаными пляжами. Многие туристы с большим удовольствием занимаются исследованием коралловых рифов в Шарм-эль-Шейхе. Есть еще райский уголок Александрия с белоснежным песком.

Что касается Шарма, то это относительно молодой египетский курорт на Красном море, развитие которого стартовало в 80-е годы. Его строили в туристических целях. Этот курорт можно сравнить с резервацией где «все включено». Достопримечательностей тут предостаточно – это и набережная Наама-бэй, и Старый город.

Шарм-Эль-Шейх у многих ассоциируется с коралловым рифом и подводным миром. На этом курорте погода теплая, есть многочисленные безветренные бухты. Пляжи здесь коралловые, песчаные, встречаются также с понтонами и лестницами. Шарм-Эль-Шейх состоит из бухт с индивидуальными особенностями побережья. Лучшие пляжи принадлежат отелям в Наама-бэй, их еще именуют классическими песчаными.

Отлично благоустроенные пляжные зоны расположены в бухтах Шарм-эль-Майя, Темпл-бэй.

Еще один курорт Макади-Бей расположен в 25 километрах к югу от Харгады. Он славится своими песчаными пляжами и коралловыми рифами, отлично подходит для занятий серфингом и дайвингом, катания на водных лыжах. Правда инфраструктура здесь пока еще не так хорошо развита, как на других курортах Египта. За покупками и развлечениями нужно будет отправляться в Хургаду. Зато на территории Макади-бей находится аквапарк.

Любителям малолюдных пляжей стоит выбрать курорт Марса-Алам. Основным развлечением тут считается дайвинг. Здесь очень высокие требования к экологии, поэтому люди не нанесли ущерба коралловым рифам. В курортной акватории можно полюбоваться красивыми рыбами, дельфинами, огромными мантами и даже морскими коровами.

Протяженность местных пляжей составляет 50 километров, они по большей части безлюдные. Этот курорт считается дорогостоящим, его главные достопримечательности – риф Самадай и национальные парки «Гебель Эльба» и «Вади эль-Гемаль». При желании также можно отправиться в экскурсию по пустыне.

Спокойный и размеренный жизненный ритм может предложить курорт Дахаб. Россияне обожают проводить тут отпуск. Сюда едут семейные люди, молодежь и любители водного спорта.

Неподалеку от курорта расположены национальные парки, где можно прокатиться на джипах или верблюдах. Главное развлечение в Рас-Абу-Галум – увлекательное дайвинг-сафари. Именно отсюда берут путь паломники, путешествующие по святым местам Египта. У туристов есть возможность побывать на экскурсии в бедуинской деревне или в Белом каньоне.

Другой курорт Сома-Бей считается люксовым. Он влечет туристов многочисленными спа-комплексами, прекрасными условиями для талассотерапии, возможностью покататься на яхтах. Путешественников селят в 4-х и 5 звездочные отели. Из развлечений здесь есть дайвинг, кайтсерфинг, гольф.

Из дорогостоящих и старейших курортов Египта выделяется Эль-Гуна. Все его отели находятся на островах, объединенных при помощи мостов. По каналам путешественников транспортируют на лодках. Тут царят прекрасные условия для активного отдыха. Этот курорт часто выбирают семьи с детьми, любители дайвинга и яхтинга.

Многие отправляются на Красное море по путевке, которую можно приобрести у туроператоров. Тут каждый сам решает, какой вариант ему больше подходит.

Почему стоит отправиться на отдых в Египет

Экскурсии в Египте довольно разнообразные, ограничений по их проведению практически нет. Море чистейшее, вода в нем прозрачная, а местные жители отличаются дружелюбием. Рестораны и бары предлагают хорошее обслуживание. В пятизвездочных отелях присутствует санитарный контроль за качеством продуктов.

Стоимость отдыха в Египте одна из самых доступных по сравнению с другими курортами. Недельный отдых на двоих по системе «все включено» в трехзвездочном отеле обойдется примерно в 90 тыс. рублей. В четырехзвездочном – 100 тыс. руб.

Немало российских туристов отправляется в Египет в преддверии Нового года. Все потому, что этот курорт предлагает интересную развлекательную программу.

Но чаще всего туристы приезжают в Египет ради моря и солнца. Охотно осматривают достопримечательности, занимаются дайвингом.

Что можно посмотреть в Египте

В Египте насчитывается большое количество мест, которые стоит посетить. Его главная достопримечательность – это, конечно, пирамиды. Они располагаются неподалеку от Каира.

Жители разных стран, включая Россию, преодолевают тысячи километров, чтобы увидеть сооружения, простоявшие посреди пустыни свыше 4 тысячелетий.

Особенно притягателен Сфинкс, длина которого составляет 73,5 метра, а высота больше 20 метров. Он находится рядом с усыпальницей фараона Хефрена. Есть мнение, что пирамида сильного на него похожа.

Туристам также нравятся прогулки по плато Гизы на верблюдах. Путешествие в Гизу часто совмещают с посещением Каира – этот путь реально преодолеть за полчаса.

Отдельного внимания заслуживает Египетский музей, хранящий многочисленные артефакты древнеегипетской цивилизации, например, трон Тутанхамона.

Что касается знаменитых мумий, то их недавно с почетом транспортировали в музей египетских цивилизаций. Посещение этого объекта рекомендуется планировать в компании экскурсовода.

Еще одна интересная достопримечательность находится в египетской столице, речь идет о мечети аль-Азхар. Она была построена в десятом веке. Массу впечатлений можно получить от посещения древнего коптского квартала, возведенного на стенах римской крепости.

А чего стоит цитадель Каира, построенная Саладином в эпоху противостояния с крестоносцами. Она часто выступает декорацией к историческим фильмам. Могучие башни являются современниками Ричарда Львиное Сердце.

Еще одно место, в котором рекомендуется побывать – Саккара, хотя этот поселок и не самый известный. Расположенные тут пирамиды не такие большие как Великие, да и внешний вид их оставляет желать лучшего, некоторые уже стали руинами. Но визит в Саккару все-таки будет занимательным. От Каира поселок отделяют всего 25 км.

Не упускайте возможность отправиться в ознакомительную поездку по столичным окрестностям.

Главной достопримечательностью Саккары считают пирамиду Джосера, ее высота составляет 60 метров. О музее Имхотепа также стоит сказать.

Точно не придется скучать в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Из развлечений туристам тут предлагаются городские прогулки, верховые поездки по пустыне, дайвинг в Красном море. Многие путешественники изъявляют желание посетить Каир, Великие Пирамиды, Луксор, Петру. Всего предлагается свыше 100 маршрутов.

Если говорить про Карнак и Луксор, то они прославились своими храмовыми комплексами. На территории первого древние жители Египта создали святилище божеству Амону-Ра. Размеры Луксора намного больше, тут расположен храм, который прославил Рамсеса. С Карнакским его соединяет Аллея фараонов.

Оба города располагаются на восточном побережье Нила. На западном, в Долине царей находится «Город мертвых». Ауру этого места способны выдержать далеко не все, все из-за Долины царей и цариц, погребального храма Хатшепсута.

Всем этим можно полюбоваться с высоты, совершив прогулку над Луксором на воздушном шаре.

Отправляйтесь в Египет, чтобы насладиться морем, солнцем и увлекательными экскурсиями, набраться новых впечатлений.