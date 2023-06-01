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Все об отпуске в Египте

  • 01/06/2023, 15:47
Отпуск в Египте
Египет привлекает многих путешественников, этот курорт считается одним из самых популярных. Не так много стран могут предложить отдых такого же качества за приемлемую цену.

До Египта можно добраться чартерным рейсом. Туристы чаще всего пользуются регулярными рейсами и до Хургады и Шарм-эль-Шейха. Перелеты в Египет реальны как из столицы, так и из других российских городов, включая Новосибирск. Дорога занимает около 5 часов.

Зимний, весенний или летний отдых можно организовать по системе раннего бронирования, получив большую скидку.

Виза чаще всего оформляется по прибытию в аэропорту, стоимость составляет 25 долларов. Ее оформляют ровно на 30 суток. Возможно заблаговременное оформление – стоимость будет такой же.

Туристическая инфраструктура в Египте развита достаточно хорошо, наплыв отдыхающих тут всегда большой. Это большая страна и курортов тут много.

Самые популярные египетские курорты

Большинство россиян выбирают Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Есть еще замечательный миниатюрный город Дахаб. Сюда едут не только ради пляжного отдыха, но и с целью активных развлечений, занятий дайвингом, кайтингом.

Замечательно можно отдохнуть в Хургаде с песчаными пляжами. Многие туристы с большим удовольствием занимаются исследованием коралловых рифов в Шарм-эль-Шейхе. Есть еще райский уголок Александрия с белоснежным песком.

Что касается Шарма, то это относительно молодой египетский курорт на Красном море, развитие которого стартовало в 80-е годы. Его строили в туристических целях. Этот курорт можно сравнить с резервацией где «все включено». Достопримечательностей тут предостаточно – это и набережная Наама-бэй, и Старый город.

Шарм-Эль-Шейх у многих ассоциируется с коралловым рифом и подводным миром. На этом курорте погода теплая, есть многочисленные безветренные бухты. Пляжи здесь коралловые, песчаные, встречаются также с понтонами и лестницами. Шарм-Эль-Шейх состоит из бухт с индивидуальными особенностями побережья. Лучшие пляжи принадлежат отелям в Наама-бэй, их еще именуют классическими песчаными.

Отлично благоустроенные пляжные зоны расположены в бухтах Шарм-эль-Майя, Темпл-бэй.

Еще один курорт Макади-Бей расположен в 25 километрах к югу от Харгады. Он славится своими песчаными пляжами и коралловыми рифами, отлично подходит для занятий серфингом и дайвингом, катания на водных лыжах. Правда инфраструктура здесь пока еще не так хорошо развита, как на других курортах Египта. За покупками и развлечениями нужно будет отправляться в Хургаду. Зато на территории Макади-бей находится аквапарк.

Любителям малолюдных пляжей стоит выбрать курорт Марса-Алам. Основным развлечением тут считается дайвинг. Здесь очень высокие требования к экологии, поэтому люди не нанесли ущерба коралловым рифам. В курортной акватории можно полюбоваться красивыми рыбами, дельфинами, огромными мантами и даже морскими коровами.

Протяженность местных пляжей составляет 50 километров, они по большей части безлюдные. Этот курорт считается дорогостоящим, его главные достопримечательности – риф Самадай и национальные парки «Гебель Эльба» и «Вади эль-Гемаль». При желании также можно отправиться в экскурсию по пустыне.

Спокойный и размеренный жизненный ритм может предложить курорт Дахаб. Россияне обожают проводить тут отпуск. Сюда едут семейные люди, молодежь и любители водного спорта.

Неподалеку от курорта расположены национальные парки, где можно прокатиться на джипах или верблюдах. Главное развлечение в Рас-Абу-Галум – увлекательное дайвинг-сафари. Именно отсюда берут путь паломники, путешествующие по святым местам Египта. У туристов есть возможность побывать на экскурсии в бедуинской деревне или в Белом каньоне.

Другой курорт Сома-Бей считается люксовым. Он влечет туристов многочисленными спа-комплексами, прекрасными условиями для талассотерапии, возможностью покататься на яхтах. Путешественников селят в 4-х и 5 звездочные отели. Из развлечений здесь есть дайвинг, кайтсерфинг, гольф.

Из дорогостоящих и старейших курортов Египта выделяется Эль-Гуна. Все его отели находятся на островах, объединенных при помощи мостов. По каналам путешественников транспортируют на лодках. Тут царят прекрасные условия для активного отдыха. Этот курорт часто выбирают семьи с детьми, любители дайвинга и яхтинга.

Многие отправляются на Красное море по путевке, которую можно приобрести у туроператоров. Тут каждый сам решает, какой вариант ему больше подходит.

Почему стоит отправиться на отдых в Египет

Экскурсии в Египте довольно разнообразные, ограничений по их проведению практически нет. Море чистейшее, вода в нем прозрачная, а местные жители отличаются дружелюбием. Рестораны и бары предлагают хорошее обслуживание. В пятизвездочных отелях присутствует санитарный контроль за качеством продуктов.

Стоимость отдыха в Египте одна из самых доступных по сравнению с другими курортами. Недельный отдых на двоих по системе «все включено» в трехзвездочном отеле обойдется примерно в 90 тыс. рублей. В четырехзвездочном – 100 тыс. руб.

Немало российских туристов отправляется в Египет в преддверии Нового года. Все потому, что этот курорт предлагает интересную развлекательную программу.

Но чаще всего туристы приезжают в Египет ради моря и солнца. Охотно осматривают достопримечательности, занимаются дайвингом.

Что можно посмотреть в Египте

В Египте насчитывается большое количество мест, которые стоит посетить. Его главная достопримечательность – это, конечно, пирамиды. Они располагаются неподалеку от Каира.

Жители разных стран, включая Россию, преодолевают тысячи километров, чтобы увидеть сооружения, простоявшие посреди пустыни свыше 4 тысячелетий.

Особенно притягателен Сфинкс, длина которого составляет 73,5 метра, а высота больше 20 метров. Он находится рядом с усыпальницей фараона Хефрена. Есть мнение, что пирамида сильного на него похожа.

Туристам также нравятся прогулки по плато Гизы на верблюдах. Путешествие в Гизу часто совмещают с посещением Каира – этот путь реально преодолеть за полчаса.

Отдельного внимания заслуживает Египетский музей, хранящий многочисленные артефакты древнеегипетской цивилизации, например, трон Тутанхамона.

Что касается знаменитых мумий, то их недавно с почетом транспортировали в музей египетских цивилизаций. Посещение этого объекта рекомендуется планировать в компании экскурсовода.

Еще одна интересная достопримечательность находится в египетской столице, речь идет о мечети аль-Азхар. Она была построена в десятом веке. Массу впечатлений можно получить от посещения древнего коптского квартала, возведенного на стенах римской крепости.

А чего стоит цитадель Каира, построенная Саладином в эпоху противостояния с крестоносцами. Она часто выступает декорацией к историческим фильмам. Могучие башни являются современниками Ричарда Львиное Сердце.

Еще одно место, в котором рекомендуется побывать – Саккара, хотя этот поселок и не самый известный. Расположенные тут пирамиды не такие большие как Великие, да и внешний вид их оставляет желать лучшего, некоторые уже стали руинами. Но визит в Саккару все-таки будет занимательным. От Каира поселок отделяют всего 25 км.

Не упускайте возможность отправиться в ознакомительную поездку по столичным окрестностям.

Главной достопримечательностью Саккары считают пирамиду Джосера, ее высота составляет 60 метров. О музее Имхотепа также стоит сказать.

Точно не придется скучать в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Из развлечений туристам тут предлагаются городские прогулки, верховые поездки по пустыне, дайвинг в Красном море. Многие путешественники изъявляют желание посетить Каир, Великие Пирамиды, Луксор, Петру. Всего предлагается свыше 100 маршрутов.

Если говорить про Карнак и Луксор, то они прославились своими храмовыми комплексами. На территории первого древние жители Египта создали святилище божеству Амону-Ра. Размеры Луксора намного больше, тут расположен храм, который прославил Рамсеса. С Карнакским его соединяет Аллея фараонов.

Оба города располагаются на восточном побережье Нила. На западном, в Долине царей находится «Город мертвых». Ауру этого места способны выдержать далеко не все, все из-за Долины царей и цариц, погребального храма Хатшепсута.

Всем этим можно полюбоваться с высоты, совершив прогулку над Луксором на воздушном шаре.

Отправляйтесь в Египет, чтобы насладиться морем, солнцем и увлекательными экскурсиями, набраться новых впечатлений.

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