6 квартир в Новосибирске и Сочи экс-директора НИИ туберкулеза изъято в доход государства

Прокуратура Новосибирской области выяснила, что бывший руководитель ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» и его родственники еще в 2014-2015 годах приобрели сразу 6 квартир в двух городах – Новосибирске и Сочи. Стоимость недвижимости превысила 28 миллионов рублей, но законность получения этих денежных средств не была подтверждена. Был подан иск и по решению суда имущество было обращено в доход государства.

Напомним, что ранее бывший директор института Владимир Краснов был осужден по статье «превышение должностных полномочий». Как было установлено в суде, подсудимый заключил с коммерческой организацией незаконное неконкурентное соглашение на поставку товаров для нужд медицинского учреждения. В период с 2011 по 2019 годы способствовал недобросовестному хозяйствующему субъекту в получении необоснованного дохода в крупном размере в сумме более 124,6 млн рублей.

Суд назначил Краснову наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года и 6 месяцев.

А в мае этого года суд Заельцовского района вынес обвинительный приговор в отношении экс-директора Новосибирского НИИ туберкулеза, признанного виновным в растрате. Как пояснили Infopro54 в прокуратуре региона, речь идет о сумме в 1,6 млн руб., которую обвиняемый полностью возместил.

— С учетом позиции обвинителя, виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, — сообщили в прокуратуре. — С учетом приговора Заельцовского районного суда от 29.07.2022 окончательно назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее редакция рассказывала, что недвижимость в доход РФ была изъята у кардиохирурга Евгения Покушалова. В справке о доходах он не отразил покупку двух квартир в США.