Все уронили. Все платформы уронили

Таков один из выводов, оглашенных министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс».

— Эту форму обучения трудно назвать дистанционным обучением в полном смысле, — пояснил министр. — Это ЭЛЕМЕНТЫ дистанционного обучения. В регионе был проект дистанционной школы, местная идея. В нем работали около 800 учителей, обучались 12 тысяч детей. Изначально целеполагание того проекта шло от детей на домашнем обучении, от детей-инвалидов. На обеспечение этих нужд ресурсов хватало, но когда оказалось, что на дистанционное обучение нужно переводить всех, регион к этому оказался не готов. Из 30 тысяч учителей у 3 тысяч не было дома компьютеров. Учителя не виноваты, они такие же заложники ситуации. Многие учителя, в принципе, не работали с компьютерной версией контента, им незнакомы технические протоколы такого учебного процесса. Контент нужно разрабатывать, адаптировать. Если этим заниматься на уровне регионов, то растянется на годы. Впрочем, даже на федеральном уровне это вопрос 3-4 лет. Как человек, причастный прежде к IT-индустрии, я смотрю на ситуацию без иллюзий.

Как отметил Сергей Федорчук, при запуске дистанционного обучения в апреле основные сложности возникли с запуском образовательных платформ. Поначалу электронные платформы выдерживали только 25% обращений.

— На платформах должна была учиться вся страна, но они упали при загрузке 25%, — посетовал Федорчук. — Впрочем, раньше падали вообще при 15%. Проблема сейчас менее остра, но в той или иной мере она осталась. Конечно, обучение всех детей трудно назвать полновесно дистанционным, для многих это обучение по удаленке. Из 336 тысяч детей 34 тысячи вообще не имеют дома никаких устройств. Мы эту информацию передали в Москву, передали по линии ОНФ. Мы предложили несколько моделей, которые позволили бы обучать детей на безаппаратной основе или с привлечением особых ресурсов. Первый вариант — выдать технику на ответственное хранение. Там же, где проблемы с интернетом, дети могут приходить в школу в фиксированное время и брать задание. Третий вариант — задействовать смартфоны родителей, благо смартфоны, в отличие от компьютеров и ноутбуков, есть у многих. Посылать задания туда, на электронную почту. Кроме того, совместно с коллегами с телеканала ОТС мы приготовили видеоуроки — это возвращение к советской практике образовательного телеканала и телеуроков.

По словам Сергея Федорчука, в большей степени проблема «невнедряемости» дистанционного обучения касалась сельских территорий. Но поскольку на большинстве сельских территорий разрешен режим очного посещения, там она сейчас стоит не так остро.

— Сейчас 38,5 тысячи школьников обучаются очно, — сообщил Федорчук. —Десять дней назад это число было больше — в школу ходили 50 тысяч детей. Ситуация в районах менялась сообразно статистике заболеваемости — часть школ вернулась к заочным формам. Сейчас 498 школ в сельской местности работают для очного посещения, дети ходят в школу. Естественно, при соблюдении все санитарных норм. 298 тысяч детей учатся дистанционно.

Как отметил Сергей Федорчук, относительно смягчает проблему моноцетричность нашего региона и значительное преобладание сугубо городского населения над сельским.

— Почти 80% детей-школьников — это новосибирская агломерация, — подчеркнул Федорчук. — А студенты — все 100%.

Тем не менее проблема единообразия образовательного процесса существует даже для такого региона. Большой технологический зазор между новосибирскими и сельскими школами — это, как подчеркнул Федорчук, объективно. Более того, технозазор возможен даже в рамках класса городской школы.

— Если у 10 детей класса есть техническая возможность учиться дистанционно, а у 15 — нет, то логично, что мы советуем организовать учебный процесс через файлообменник, —поясняет Сергей Федорчук.

Как отметил министр, «дистанционка» в разных формах и вариациях — это реалия на весь остаток учебного года.

— Губернатором сегодня принято решение, что обучение в этих формах будет продолжено до 15 мая, — сказал Федорчук. — Организация учебного плана — сфера полномочий школ. Рекомендовано закрыть до конца апреля, до майских праздников предметный план по музыкальному образованию, по физическому образованию, по второму иностранному, по родному языку и родной литературе. Досрочное закрытие учебных планов по гуманитарным и творческим дисциплинам обусловлено необходимостью уложиться в нормы Роспотребнадзора по допустимому нахождению детей за компьютером. Рекомендовано после апреля к этим предметным областям не возвращаться. Дополнительное образование — тоже на паузе. Учебный год будем завершать стандартно, в конце мая.

Изменится и экзаменационная составляющая школьно-вузовской жизни.

— Наиболее весомы перемены по ОГЭ в 9 классе, — пояснил министр. — Там будут только основные предметы — математика и русский, без предметов по выбору. По ЕГЭ в 11 классе — все пока в штатном режиме, на 8 июня перенесено начало экзаменов, продлятся они до 31 июля. Это пунктирный коридор для регионов, не обязательно, что последние будут 31 июля. Более тысячи детей в прошлом году не сдали ОГЭ, получив двойки. В этом году этих детей можно будет аттестовать по текущими оценкам, дабы они получили свидетельство о девятилетнем образовании. Документ по этой проблеме сейчас как раз в работе. Вузовские экзамены в магистратуру тоже будут проходить в дистанционном режиме, так же можно организовать и защиту дипломов. Но пока мы об этом не говорим — займемся, если вдруг ситуация станет критической. Приемная кампания в вузах сдвинута на август. При необходимости она будет передвинута дальше на осень. Как только будут приняты все официальные документы, все будет доложено в полном объеме. Основные документы выйдут между майскими праздниками. Началось и обсуждение темы летнего детского отдыха. На сегодня точно могу сказать, что первой смены не будет. Ориентировочно только июль-август. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится и выйдет за пределы июля, сдвинем сезон дальше.

Как резюмировал Сергей Федорчук, первый блин дистанционного образования вышел не то чтобы совсем комом, но не настолько ладным, как мечталось энтузиастам тотальной диджитализации.

— Систему образования нужно проанализировать, с технологической точки зрения, — сказал министр. — Нужно создать единую образовательную платформу, выдерживающую полный объем обращений. Но в одиночку — на региональном уровне — эти проблемы не решаются.

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