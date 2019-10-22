Всероссийский союз страховщиков поддержал предложение ЦБ о системе гарантирования страхования жизни

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает предложение Банка России, сообщили в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.

— Страховому сообществу совместно с регулятором и Минфином предстоит провести большую совместную работу по расчету необходимых платежей для формирования фонда и определению порядка осуществления выплат из него. Мы полагаем, что создание системы гарантирования на рынке страхования жизни может стать одним из первых важных шагов по включению страховщиков жизни в пенсионную систему. Напомним, проведенный в июле этого года опрос ВЦИОМ показал, что более половины наших сограждан (53%) выступают за многообразие финансовых инструментов для формирования накоплений после выхода на пенсию. Чаще всего об этом говорят представители молодежной аудитории в возрасте от 18 до 24 лет (65%) и от 25 до 34 лет (62%). Однако рассматривать различные варианты накоплений после выхода на пенсию россияне готовы при гарантии государством сохранности вложенных средств (31%). Таким образом, введение системы гарантирования может стать толчком для того, чтобы гражданам в целях формирования пенсионных накоплений могли быть предложены не только продукты НПФ, но и страховщиков жизни, — сказал президент ВСС Игорь Юргенс.