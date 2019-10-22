Робот Николай выступил на заседании Совета по развитию цифровой экономики

Разработки Новосибирской области в сфере развития искусственного интеллекта были представлены на заседании Совета по развитию цифровой экономики на площадке VII Всероссийского форума «Взгляд в цифровое будущее». Мероприятие прошло в Сочи под руководством Председателя Совета Андрея Турчака, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Презентацию робота Николая – разработку министерства цифрового развития и связи Новосибирской области – провел и.о. министра Павел Жучков. Презентация прошла в режиме реального времени – робот отвечал на вопросы о статусе реальной заявки, размере госпошлины за выдачу загранпаспорта, времени работы филиала МФЦ. Было отмечено, что со всеми заданными вопросами робот справился быстро и без сбоев.

В пресс-службе рассказали, что всего в рамках заседания Совета были представлены лучшие региональные практики двух субъектов – Новосибирской и Калининградской областей. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, снижение очередей и сокращение времени обслуживания граждан в МФЦ является одним из приоритетов в работе профильных органов власти Новосибирской области – министерства экономического развития и министерства цифрового развития и связи.

Напомним, робот Николай используется в МФЦ Новосибирской области с начала 2019 года. Он позволяет решить целый ряд задач, возникающих при работе контакт-центра: работает в качестве голосового помощника в контакт-центре МФЦ, консультирует по вопросам оказания госуслуг и предоставляет справочную информацию по часто задаваемым вопросам, на официальном сайте МФЦ используется в качестве чат-бота. В качестве голосового помощника робот Николай принимает все входящие звонки. В случае, если он затрудняется ответить на вопрос позвонившего или не может распознать суть вопроса, то переводит звонок на оператора.

Сегодня интеллектуальный робот отрабатывает полностью до 70% звонков в контакт-центр МФЦ. Ожидается, что количество звонков в контакт-центр МФЦ НСО в 2019 году превысит миллион. Внедрение робота-консультанта позволило в 3 раза сократить продолжительность стандартного звонка для уточнения статуса заявления, а также сократить время ожидания ответа оператора.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области, интеллектуальный голосовой робот-консультант может быть быстро и эффективно внедрен в любом регионе Российской Федерации, не только в МФЦ, но и других сферах.

Фото: Юлия Данилова