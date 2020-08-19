ВТБ: Домиленд запускает витрину новостроек

Теперь каждая строительная компания сможет продавать квартиры в собственном мобильном приложении, разработанном Домилендом и размещённом в App Store и Google Play Store. Это позволит девелоперу реализовать полный жизненный цикл взаимодействия с клиентом: от выбора объекта в новостройке до получения ключей и проживания в квартире.

Покупатели квартир найдут на мобильной платформе каталог объектов с их подробным описанием, ценами и планировками. Уже в августе в приложении застройщика можно будет выбрать и забронировать квартиру, коммерческое помещение, машиноместо или кладовую, обмениваться документами с застройщиком и отслеживать статус своей сделки. В дальнейшем появится возможность отправлять заявку на ипотеку, получать решения от банков, а также подписывать договор.

Когда покупатели получат ключи от новой квартиры, приложение не потеряет актуальность и станет цифровым помощником жителя для решения всех возникающих вопросов по дому: от подачи показаний счётчиков и оплаты квитанций до заказа услуг и общения с соседями. Используя такую платформу, покупатели квартир на каждом этапе смогут взаимодействовать с застройщиком, управляющей компанией, ресурсоснабжающими организациями, поставщиками услуг в marketplace и соседями.

“Более 60% пользователей интересуются покупкой квартиры с помощью смартфона, а значит собственное приложение для застройщиков сегодня уже не конкурентное преимущество, а необходимость, — комментирует Дарья Воронова, генеральный директор Домиленд. — Домиленд на рынке сейчас единственная платформа, которая реализует такой продукт под брендом девелопера с широким набором возможностей. Последние пять лет мы работали над созданием жилищной платформы и мобильных приложений, что позволяет нам в кратчайшие сроки создавать уникальный продукт для застройщика в его фирменном стиле”.

Справка

Домиленд – разработчик систем управления недвижимостью, предназначенных для застройщиков, УК, ТСН, СНТ, поставщиков сервисно-бытовых услуг и клиентов: собственников, членов семьи, арендаторов и других доверенных лиц. Сервис с 2016 года используют компании, обслуживающие дома Брусники, Capital Group, Донстрой, MR Group, Химки Групп, Seven Suns development, Level Group, СМ.Сити, Страна Девелопмент и многих других. С ноября 2019 года Домиленд входит в структуру банка ВТБ.