УФАС и Арбитражный суд аннулируют конкурс на газоснабжение Каргата

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал решение Новосибирского УФАС России о признании обоснованной жалобы ООО «Новосибирскоблгаз» на действия администрации Каргата. Ранее ведомство приняло решение, что администрация города нарушила процедуру проведения торгов при проведении открытого аукциона на право заключения аренды имущества — объектов газораспределительной системы города Каргата Каргатского района Новосибирской области.

Как говорится в сообщении УФАС, в конкурсной документации были установлены критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, использование которых не допускается в соответствии с п. 81 Приказа ФАС России от 10.02.2010 №:

— Размер инвестиционных вложений в развитие системы газоснабжения Новосибирской области по группе лиц (группе компаний);

— Размер инвестиционных вложений в развитие арендуемой системы газоснабжения соответствующего муниципального района;

— Опыт работы по эксплуатации газопроводов (протяженность эксплуатируемых сетей на 31 декабря года, предшествующего подаче заявки на участие в конкурсе);

— Опыт работы по эксплуатации газопроводов (период деятельности организации);

— Бесперебойное предоставление услуги по транспортировке природного газа потребителям: допустимая продолжительность перерыва предоставления услуги по транспортировке в случае инцидента (время прибытия аварийно-диспетчерской бригады арендатора по заявке);

— Обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на сетях газоснабжения (время прибытия аварийно- диспетчерской бригады к месту проведения работ по локализации и ликвидации последствий аварий на сетях газоснабжения).

Администрации города Каргата Новосибирской области было выдано предписание об аннулировании конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества (объектов газораспределительной системы города Каргата Каргатского района Новосибирской области), также о расторжении договора аренды, уточняется в сообщении.

Напомним, аукцион администрация Каргата объявила в ноябре 2019 года. Начальная величина ежегодной арендной платы составляла 1,9 млн руб. Имущество должно было использоваться для осуществления подачи природного газа в границах Каргата. Балансовая стоимость имущества, передаваемого в аренду, составляла 103,2 млн руб. На торги было подано две заявки — от ООО «Новосибирскоблгаз» и от ООО «Газпром газораспределение Томск» (входит в ПАО «Газпром»). Решением конкурсной комиссии победителем была признана томская компания.

ООО «Новосибирскоблгаз» создано в 2007 году, путем выделения из состава ОАО «Сибирьгазсервис». В структуру компании входят 3 районных дирекций — филиалов, 3 газонаполнительные станции емкостью 1210 тонн, в том числе крупнейшая в Новосибирске Толмачевская ГНС емкостью 850 тонн газа. Учредитель — ЗАО «Сибрегионгаз». По 25% в компании-учредителе принадлежат Ивану Вдовину, Сергей Кожямяко и Сергею Зайцеву, 17% — Андрею Ефремову.

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