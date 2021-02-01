ВТБ Факторинг запускает программу поддержки малого и среднего бизнеса

Программа ориентирована на компании, которые стали клиентами ВТБ Факторинг посредством онлайн-платформы GetFinance.

Участникам, прошедшим все этапы постановки на финансирование через GetFinance и получившим приглашение от ВТБ Факторинг, предоставляется возможность снизить стоимость финансирования за результативную рекомендацию предложений ВТБ Факторинг своим контрагентам и партнерам. Скидка зависит от количества рекомендованных компаний, максимум 0,5%, и активируется по мере того, как рекомендованные компании получают первое финансирование в ВТБ Факторинг с использованием платформы.

При расчете дисконта учитываются рекомендации, поданные с 1 февраля по 30 июля 2021 года включительно, при этом скидка будет действовать до 31 января 2022 года. В случае если отсрочка по сформированному в период действия программы реестру истекает после 31 января 2022 года, скидка будет действовать вплоть до ее окончания. Таким образом, минимальный период действия составит шесть месяцев, а максимальный срок ограничен периодом отсрочки по последнему реестру в рамках программы.

— Осенью прошлого года мы реализовали на платформе GetFinance полностью цифровой процесс онбординга и постановки на финансирование новых клиентов. За это время мы успели убедиться в том, что цифровизация действительно снизила наши издержки на обслуживание операций, поэтому у нас есть возможность перераспределить часть этой экономии для развития действующих и привлечения новых клиентов. Программа «Скидка для друзей» предоставляет компаниям сегмента МСП, поставщикам крупных дебиторов, которые уже присутствуют на платформе, получать финансирование не только быстро, но и по более привлекательной цене, — отметил Игорь Внуков, директор по работе с клиентами ООО ВТБ Факторинг. — Более 140 крупных предприятий уже присоединились к мультифакторной цифровой платформе GetFinancе в качестве дебиторов для финансирования своих подрядчиков и поставщиков. Среди них такие отраслевые гиганты и группы компаний, как «Евраз», «Т Плюс», «Российские коммунальные системы», «Куйбышев Азот» и КАО «Азот», «ЧКПЗ», «Энергомера» и многие другие. Мы приветствуем решение ВТБ Факторинг стимулировать поставщиков использовать нашу платформу для организации взаиморасчетов с этими и другими дебиторами, — подчеркнул Егор Газетин, генеральный директор GetFinance.

Для получения подробной информации о программе «Скидка для друзей» можно воспользоваться формой заявки на сайте ВТБ Факторинг.

ВТБ Факторинг – дочерняя компания банка ВТБ – оказывает полный комплекс факторинговых услуг с 2009 года. Группа компаний ВТБ Факторинг включает компании АБФ Финанс, АБЛ Трейд и совместные предприятия в рамках партнерской модели построения бизнеса Группы ВТБ. Лидер рынка факторинга с 2011 года. По итогам 2020 года объем предоставленного финансирования достиг одного триллиона рублей. Портфель ВТБ Факторинг составил 335 млрд рублей, рыночная доля составила 31%. Компания входит в состав крупнейшего международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний России.

GetFinance – высокотехнологичная платформа, которая позволяет получать факторинговое финансирование в онлайн-режиме. Современные сервисы и IT-решения обеспечивают быстрое принятие решения по заявке и выдачу финансирования в течение 24 часов. На платформе работает несколько финансирующих организаций, у клиентов есть возможность выбрать наиболее привлекательные условия факторинга. Простота и высокая скорость получения финансирования открывают доступ к факторингу субъектам малого и среднего предпринимательства.