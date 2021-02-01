Вы успешный экспортер? Заявите о себе!

Центр поддержки экспорта Новосибирской области — структурное подразделение Центра «Мой Бизнес» — совместно с Российским экспортным центром начинает сбор электронных анкет от предприятий Новосибирской области, которые примут участие в региональном этапе отбора лучших компаний СМСП (субъектов малого и среднего предпринимательства) в области несырьевого и неэнергетического экспорта по итогам 2020 года.

Победителей конкурса на региональном этапе назовут в пяти номинациях, в каждой из которых определят по три лучших компании. Они займут первое, второе и третье места. Все победители и призеры получат ценные подарки от организаторов, которые помогут компаниям увеличить объемы своего экспорта.

Номинации конкурса:

«Экспортер года в сфере промышленности»

«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

«Экспортер года в сфере услуг»

«Экспортер года в сфере высоких технологий»

«Прорыв года»

Вы можете выбрать любую из четырех первых номинаций как основную, а затем в качестве дополнительной выбрать номинацию «Прорыв года».

Экспортеры, занявшие первые места в каждой из пяти номинаций на региональном этапе, получат право представлять Новосибирскую область на окружном этапе конкурса, победители которого смогут участвовать в федеральном этапе конкурса «Экспортер года». Все лауреаты федерального этапа получат право рассказать о себе и своей продукции на всю страну, что поможет в продвижении их экспортных проектов.

В 2020 году на окружном этапе конкурса Новосибирская область завоевала большое количество наград и стала лидером по экспортным результатам в Сибирском федеральном округе. Региональные организации победили в трех номинациях из девяти возможных, а также заняли вторые и третьи призовые места. Этими призерами окружного этапа оказались две компании, активно сотрудничающие с Центром поддержки экспорта НСО: ООО «МедиКрафт» и ООО «Эколюкс».

Если ваша компания:

зарегистрирована на территории Новосибирской области

является субъектом малого и среднего предпринимательства

имеет опыт экспортной деятельности / активно продаёт товары на экспорт

заинтересована в государственной поддержке и дополнительном продвижении,

— спешите ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ на участие в региональном этапе конкурса. Последний день приема заявок — 28 февраля 2021 года.

Подведение итогов регионального этапа состоится в марте. В рамках церемонии награждения лучших экспортеров Новосибирской области предусмотрен марафон выступлений спикеров — экспертов в разных областях экспорта. Экспортеров будут приветствовать представители органов федеральной и региональной власти, руководители иностранных представительств в регионе, специалисты организаций инфраструктуры поддержки экспорта РФ и региона, а также представители делового сообщества Новосибирской области. Закончится церемония торжественным награждением победителей.

Уточнить дополнительную информацию можно в Центре поддержки экспорта НСО по телефону: 88006003407 (доб.209) (Наталья) или по почте: lysenko@mbnso.ru