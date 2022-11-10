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ВТБ фиксирует трехкратный рост числа мошеннических атак

  • 10/11/2022, 15:10
По данным ВТБ, число атак финансовых мошенников на клиентов банка с начала года превысило 6,8 млн – в три раза больше, чем за весь прошлый год.

новости бизнесаОднако во второй половине года их активность стала сокращаться, а фокус – смещаться на «гибридные» способы воздействия на клиентов. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в преддверии форума инновационных финансовых технологий «Финополис-2022».

В октябре ВТБ зафиксировал новое снижение активности телефонных мошенников в отношении розничных клиентов. По данным банка, число таких случаев составило более 520 тысяч, что на 20% меньше, чем в сентябре. Тренд на сокращение числа телефонных звонков злоумышленников продолжается с июля.

При этом банк фиксирует кратный рост активности интернет-мошенников – обращения клиентов по такой схеме увеличилось в 2,5 раза по сравнению с сентябрем. Усилилась их активность и в социальных сетях. С начала года ВТБ выявил и заблокировал 24 тыс. различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в социальных сетях или сайтах, «мимикрирующих» под бренд банка. Это втрое больше, чем в 2021 г.

Эксперты ВТБ считают, что в будущем мошенничество будет становиться все более гибридным – с одновременным использованием телефонного общения и фишинговых ресурсов. В основном, схема применяется при оформлении мошеннического кредита. Для борьбы с этим ВТБ будет применять технологию приостановки выдачи онлайн кредитов при подозрении на мошенничество и запрет на онлайн-кредитование по заявлению клиента, в перспективе – развивать сервис ограничений на платежи и переводы, а также применять технологию антифрода от сотовых операторов. Все это позволит избежать оформления займов под влиянием мошенников.

«Несмотря на снижение активности телефонных мошенников с середины года, общее число атак на клиентов год к году покажет серьезный прирост. С начала 2022 г. мы предотвратили 6,8 млн попыток злоумышленников, это в три раза больше, чем за 2021 г. Всего за январь-декабрь мы прогнозируем не менее 8-8,5 млн таких случаев. Над проблемой финансового мошенничества банкам и всему профильному сообществу еще надо много работать. Со своей стороны, мы максимально сфокусированы на минимизации числа «мошеннических кредитов», а также совместно с сотовыми операторами – на продолжении сокращения звонков злоумышленников в адрес клиентов. Поэтому несмотря на общий рост мошеннических атак нам удается снижать их эффективность и сохранять все больше средств клиентов», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

В этом году ВТБ запустил бесплатный определитель номера, который исключает нежелательные и спам-звонки с неизвестных номеров и вход в учетную запись по биометрии. Клиентам также доступно скрытие баланса счетов, установка лимитов по операциям. По итогам октября в онлайн-банке около 1 млн клиентов уже установили ограничения на операции. В ВТБ Онлайн появился раздел «Безопасность» с блокировкой кредитной карты и доступа к учетной записи при подозрении на мошенничество, где также можно изучить актуальные сценарии мошенничества и важность настроек безопасности. Банк продолжает разрабатывать инструменты голосового, сессионного антифрода и внедряет различные способы подтверждения операций и дистанционного отождествления личности клиентов. Скоро в ВТБ появится возможность полного ограничения онлайн-кредитования. Эта технология позволит избежать оформления займов под влиянием мошенников.

Фото: pixabay.com — iAmMrRob

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Регионы: Сибирь

Теги : фишинг мошеннические атаки ВТБ


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