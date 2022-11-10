Национальные проекты привели к кадровым перестановкам в мэрии Новосибирска

Рост значимости вопросов городского хозяйства стал причиной состоявшихся на неделе кадровых перестановок, произошедших в мэрии Новосибирска. Так их прокомментировал глава города Анатолий Локоть в ходе ежедневной пресс-конференции. Напомним, что, согласно решениям главы города, его «хозяйственный» заместитель Олег Клемешов поднимается с уровня простого вице-мэра на уровень первого, а бывший до этого первым политический вице-мэр Геннадий Захаров, наоборот, «сползает» до уровня «простого».

— Он (Клемешов. — Ред.) и не прекращал исполнять свои обязанности, — поясняет Анатолий Локоть. — Просто сегодня в реалиях нашего дня городское хозяйство, вопросы благоустройства, те обязательства, которые есть в рамках исполнения нацпроектов, региональных, городских планов, резко возросли. Поэтому переставлены акценты. Эта должность придает определенных полномочия в решении тех вопросов, которыми Олег Петрович занимался, занимается и, надеюсь, будет заниматься дальше с повышенной энергией.

— Формально должно пройти постановление, — комментируют в мэрии картину на официальном сайте. — Когда постановление будет опубликовано, соответствующие изменения на сайте появятся.

Как уже сообщалось, Олег Клемешов приступает к работе в новой ипостаси первого вице-мэра с 10 ноября. На момент публикации на сайте мэра числились 3 первых заместителя главы города: новоназначенный Олег Клемешов, теперь уже бывший Геннадий Захаров и пока еще действующий Борис Буреев.

Напомним, что хозяйственные вопросы, в том числе связанные с реализацией госпрограмм и нацпроектов, реализуемых на территории Новосибирска, неоднократно становились поводом для бурного обсуждения представителями депутатского корпуса и общественности. При этом, как отмечали некоторые из обсуждавших, для решения данных вопросов «хозяйственному» вице-мэру недостает необходимых полномочий.

Напомним, некоторые нацпроекты уже стали поводом для ареста чиновников.

Ранее редакция сообщала о том, какие актуальные вопросы хозяйственной жизни города предстоит решить в ближайшее время.