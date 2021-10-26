ВТБ и ДОМ.РФ выступают за модернизацию региональной господдержки ипотеки

Софинансирование федерального центра обеспечит максимально приемлемый уровень ставок, а регионы окажут социальную поддержку большему числу жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

ВТБ и ДОМ.РФ в этом году договорились создать универсальную региональную программу ипотеки с акцентом на социальные категории заемщиков. В начале 2022 г. она впервые будет запущена в Архангельске и в дальнейшем масштабирована на другие регионы. Программа объединит все преимущества федеральных и региональных проектов, будет доступна клиентам в «режиме одного окна» и при этом обеспечит адресность поддержки социальных групп населения.

Пилотный проект будет реализован с января 2022 года для жителей Архангельской области. Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит 6%, а для молодых семей – 2%. Программа открыта для участия всех заинтересованных банков-кредиторов.

Механизм программы предполагает субсидирование ставки со стороны местного бюджета, однако в ВТБ и ДОМ.РФ уверены, что для полномасштабной реализации проекта необходимо софинансирование со стороны государства.