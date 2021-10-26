Большинство сибиряков готовы пользоваться цифровым паспортом вместо бумажного

Как сообщает пресс-служба банка «Открытие», 23% сибиряков готовы получить цифровой паспорт, как только появится такая возможность. При этом 79% полагают, что злоумышленники найдут способ использования цифровых паспортов для мошеннических финансовых операций. Положительно относятся к идее введения цифровых паспортов 27% опрошенных. Около 40% сибиряков заявляют о нейтральном отношении к цифровым паспортам. При этом 35% относятся к замене бумажных паспортов цифровыми негативно, а 2% высказались за полную отмену внутренних паспортов.

28% опрошенных заявили, что готовы пользоваться как цифровым, так и бумажным паспортом. 23% готовы получить цифровой паспорт при первой возможности – это один из самых низких показателей в стране и по нему жители Сибири удивительно солидарны с москвичами. При этом 32% считают бумажный паспорт надежнее и безопаснее.

Лишь 10% опрошенных уверены в надежной защите российского цифрового паспорта. При этом 79% полагают, что мошенники смогут воспользоваться цифровыми паспортами в преступных целях – это один из самых высоких показателей по стране.

— Среди основных причин готовности пользоваться цифровым паспортом сибиряки чаще всего называли то, что он удобный и современный (37%), что нет риска его потерять (35%), что это улучшает экологию за счет уменьшения использования бумаги (24%) и желание пробовать всё новое (14%), — сообщили в банке «Открытие». — Среди основных причин отказа от цифрового паспорта лидируют опасение сбоев в системе учета таких документов (54%), уверенность, что бумажный паспорт безопаснее (32%), нежелание менять свой нынешний бумажный паспорт на цифровой (18%) и отсутствие личного доверия цифровым технологиям (10%).

В банке сообщили, что до конца текущего года в России появятся аналоги бумажных паспортов — смарт-карты. При этом отмены бумажных паспортов не произойдет: россияне смогут выбрать наиболее удобный для себя вариант.