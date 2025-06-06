ВТБ и Фонд защитников природы объединятся для сохранения биоразнообразия России

ВТБ окажет поддержку проектам Фонда защитников природы, направленным на сохранение биологического разнообразия России и восстановление популяций редких видов животных. Финансовая организация примет активное участие в мероприятиях, связанных с ликвидацией последствий экологических катастроф, борьбой с незаконной охотой и созданием системы поддержки особо охраняемых природных зон. Кредитное учреждение планирует привлекать внимание общественности к экологическим инициативам посредством грантов и волонтерской деятельности. Об этом было объявлено в ходе XVI Международного форума «Экология».

Среди проектов, которые получат поддержку, – помощь в устранении последствий разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря, содействие антибраконьерским и образовательным программам на Камчатке, а также выделение грантов на природоохранные инициативы, реализуемые молодыми специалистами, работающими на особо охраняемых природных территориях. Банк выступит в роли генерального партнера фонда, предоставляя финансовую и экспертную поддержку ученым, сотрудникам, волонтерам и общественным деятелям, занимающимся защитой дикой природы.

По словам Натальи Кочневой, старшего вице-президента ВТБ, уже более десяти лет они участвуют в проектах по сохранению биоразнообразия и сотрудничает с ведущими заповедниками России. Партнерство с фондом позволит объединить ресурсы банка и опыт специалистов в области охраны природы для совершенствования системы поддержки особо охраняемых территорий. Совместные цели – внедрение современных технологий, стимулирование научных исследований, ликвидация последствий экологических бедствий, развитие волонтерства и привлечение в природоохранную сферу молодых, энергичных и перспективных профессионалов.

Петр Шпиленок, директор Фонда защитников природы, отметил, что Россия обладает колоссальными природными богатствами, но ежегодно теряет миллионы гектаров лесов из-за пожаров и вырубок. Он подчеркнул, что в Красной книге России числится 443 вида животных и птиц, и состояние 17 из них оценивается как критическое. Фонд поддерживает специалистов, посвятивших свою жизнь заботе о природе и охране ее уникальных экосистем. Участие крупного бизнеса в сохранении биоразнообразия имеет особую ценность и способствует созданию более развитой и инновационной системы предотвращения экологических проблем.

Финансовое учреждение активно взаимодействует с ведущими природоохранными зонами Приморского и Камчатского краев. Среди его ключевых партнеров – автономная некоммерческая организация «Амурский тигр» (с 2014 года) и Кроноцкий биосферный заповедник, сотрудничество с которым началось в 2020 году. С 2023 года банк расширил свою деятельность, установив партнерские отношения с ФГБУ «Земля леопарда». Обладая статусом Хранителя леопарда, взял под свою заботу целую семью редких дальневосточных леопардов, обитающих в дикой природе.

Помимо этого, кредитная организация внесла свой вклад в ликвидацию экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. В 2025 году на эти цели было выделено 25 миллионов рублей. В сотрудничестве с Фондом защитников природы организация реализует масштабную программу по восстановлению флоры и фауны, как на суше, так и в море, занимается очисткой морского дна и прибрежной полосы от загрязнения, предоставляет квалифицированную ветеринарную помощь пострадавшим птицам и дельфинам, а также оказывает поддержку волонтерам, участвующим в природоохранных мероприятиях.