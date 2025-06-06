Первые результаты ЕГЭ получили новосибирские выпускники

Новосибирские выпускники уже начали получать первые результаты ЕГЭ. Теперь они могут узнать свои баллы по таким предметам, как история, химия и литература, которые сдавали 23 мая.

— Результаты утверждены на заседании Государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области и опубликованы в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций для ознакомления участников, — говорится в сообщении Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Выпускники могут подать апелляцию о несогласии с баллами 6 и 9 июня в апелляционную комиссию Новосибирской области.

Напомним, основной этап ЕГЭ в Новосибирской области начался 23 мая. В этот день прошли экзамены по истории, литературе и химии. 27 мая выпускники сдавали математику базового и профильного уровней. Результаты их не удовлетворили: ребята считают, что из-за сложных задач они получат низкие баллы. Итоги тестирования по математике объявят 10 июня, но многие уже готовятся к пересдаче.

28 и 29 мая состоялся неофициальный массовый разбор заданий с участием репетиторов и учителей, готовивших выпускников к экзаменам.

ЕГЭ завершится 11 июня экзаменами по иностранным языкам и информатике. Резервные дни пройдут с 16 по 20 июня и 23 сентября. Для обязательных предметов — математики и русского языка — предусмотрены дополнительные даты сдачи.

Ранее редакция сообщала о том, что восьмерых школьников поймали на ЕГЭ со шпаргалками и телефонами в Новосибирске. Основной этап единого государственного экзамена стартовал в регионе 23 мая.