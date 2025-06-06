Рекламодателям

Первые результаты ЕГЭ получили новосибирские выпускники

  • 06/06/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Первые результаты ЕГЭ получили новосибирские выпускники
Итоги подвели по трём дисциплинам

Новосибирские выпускники уже начали получать первые результаты ЕГЭ. Теперь они могут узнать свои баллы по таким предметам, как история, химия и литература, которые сдавали 23 мая.

— Результаты утверждены на заседании Государственной экзаменационной комиссии Новосибирской области и опубликованы в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций для ознакомления участников, — говорится в сообщении  Новосибирского института мониторинга и развития образования.

Выпускники могут подать апелляцию о несогласии с баллами 6 и 9 июня в апелляционную комиссию Новосибирской области.

Напомним, основной этап ЕГЭ в Новосибирской области начался 23 мая. В этот день прошли экзамены по истории, литературе и химии. 27 мая выпускники сдавали математику базового и профильного уровней. Результаты их не удовлетворили: ребята считают, что из-за сложных задач они получат низкие баллы. Итоги тестирования по математике объявят 10 июня, но многие уже готовятся к пересдаче.

28 и 29 мая состоялся неофициальный массовый разбор заданий с участием репетиторов и учителей, готовивших выпускников к экзаменам.

ЕГЭ завершится 11 июня экзаменами по иностранным языкам и информатике. Резервные дни пройдут с 16 по 20 июня и 23 сентября. Для обязательных предметов — математики и русского языка — предусмотрены дополнительные даты сдачи.

Ранее редакция сообщала о том, что восьмерых школьников поймали на ЕГЭ со шпаргалками и телефонами в Новосибирске. Основной этап единого государственного экзамена стартовал в регионе 23 мая.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

8

Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : результаты ЕГЭ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков

Александр Волков: На рынок утилизации мусора в Новосибирске может выйти новый игрок

За шесть лет реформы в регионе ничего не поменялось — стало только хуже
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Первые результаты ЕГЭ получили новосибирские выпускники
6/06/25 14:00
Образование
ВТБ и Фонд защитников природы объединятся для сохранения биоразнообразия России
6/06/25 13:10
Экобезопасность Экология
В Новосибирске у ТЦ чуть больше перспектив, чем в среднем по России (видео)
6/06/25 13:00
Бизнес Недвижимость
Новосибирцев ожидают дождливые выходные с грозами и градом
6/06/25 12:00
Общество
Мосгордума призвала отбирать шумные автомобили у дрифтеров
6/06/25 11:00
Право&Порядок
Жители Хилокского требуют возбудить уголовные дела из-за свалок в Новосибирске
6/06/25 9:48
Власть Общество Экобезопасность Экология
Лев Нагорняк: «Зависшие» квартиры у застройщика — не кризис, а вызов
5/06/25 19:00
Налоговый вычет на путевки в детские лагеря предложили ввести депутаты Госдумы
5/06/25 18:30
Власть Общество
Летом в Новосибирской области откроют более 20 пляжей
5/06/25 18:00
Общество
Максим Кудрявцев вошел в правление ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока
5/06/25 17:45
Власть Город
МТС запускает MWS Cloud Platform: независимое облачное решение для бизнеса
5/06/25 17:30
Технологии
В Новосибирске будут оценивать агрессивность бездомных собак
5/06/25 17:00
Общество
В День России в Новосибирской области пройдет более 1100 мероприятий
5/06/25 16:45
Власть
С новосибирского строителя ГЧП-поликлиник взыскали 38 млн рублей
5/06/25 16:00
Медицина Право&Порядок
Константин Стародубцев назначен руководителем Новосибирской таможни
5/06/25 15:37
Власть Отставки и назначения
Средняя стоимость нового авто в Новосибирской области выросла до 3,9 млн рублей
5/06/25 15:00
Совет депутатов под Новосибирском распустили из-за безделья народных избранников
5/06/25 14:30
Власть Политика
Адреса бомбоубежищ по всей России станут доступны на «Госуслугах» до конца года
5/06/25 14:00
Общество
Силовики с обысками нагрянули в уральскую редакцию URA.RU
5/06/25 13:20
Право&Порядок
Новосибирский биолог прокомментировал появление опасных комаров в России
5/06/25 13:00
Общество
Популярное
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новосибирский психолог рассказала правду о мате в песнях Шнурова
30/05/25 15:30
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на июнь 2025
30/05/25 10:04
Новости компаний
«Сибирь.ПРО»: новые вызовы и задачи стройиндустрии Сибири обсудили в номинации «Свой дом»
6/06/25 12:43
Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15
Уралсиб запустил новые сервисы для участников ВЭД
5/06/25 9:10
Конкурс журналистов расширяет горизонты с номинацией «Мультимедиа ПРОект»
3/06/25 11:10
Энергетики построили электросети для нового складского комплекса
3/06/25 10:25
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером детских праздников
3/06/25 9:51

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности