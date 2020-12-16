ВТБ и МТС первыми провели сделку по выдаче банковской гарантии через российскую блокчейн-платформу

Гарантия исполнения платежных обязательств на сумму 392 млн рублей была выдана в пользу ведущей российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС».

Мастерчейн – первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, в которой используются российские средства криптографической защиты информации. Платформа разработана Ассоциацией «ФинТех» совместно с Банком России и участниками финансового рынка.

Операция проводилась в режиме реального времени, ВТБ осуществил выпуск цифровой гарантии, подписанной усиленной квалифицированной подписью, МТС принял документ, направив в банк соответствующее уведомление.

— ВТБ в рамках цифровой трансформации создает ИТ-сервисы, которые упрощают и ускоряют взаимодействие банка с клиентами. Мы первыми в России смогли привести наши технологические системы в соответствие требованиям блокчейн-платформы Мастерчейн и запустили промышленную выдачу электронных банковских гарантий. Это позволяет ускорить процесс получения гарантий бенефициаром и сократить бумажный документооборот. Кроме того, размещение данных в распределенном реестре нивелирует риски мошенничества с банковскими гарантиями, — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

— ВТБ постоянно изучает потребности клиентов и совершенствует свои продукты. Партнерские отношения между нашими клиентами и банком, готовность участвовать в развитии цифровых продуктов в Российской Федерации позволили начать использование программного комплекса «Цифровая банковская гарантия» в этом году. Уверены, что данный сервис станет первым шагом по созданию единого цифрового пространства для документарных продуктов в нашей стране, — прокомментировал начальник управления документарного бизнеса департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО) Константин Савельев.

— МТС продолжает внедрять новые инновационные технологии в области казначейства. Представленное Ассоциацией «ФинТех» решение имеет ряд существенных преимуществ, поскольку дает возможность безопасно совершать операции с банковскими гарантиями одновременно со множеством участников как в качестве бенефециара, так и принципала. Учет гарантий в сети «Мастерчейн» позволит нам консолидировать информацию обо всех выпущенных банковских гарантиях в пользу Группы МТС в единой системе, что существенно ускорит процесс их выпуска и получения, снизит операционные затраты на администрирование, увеличит конкуренцию среди банков-участников, а главное – сделает процесс выпуска абсолютно прозрачным и безопасным, — отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.