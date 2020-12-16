В 2020 году в Новосибирской области начали выпускать 32 новых лекарственных препарата

Портфель лекарственных средств новосибирского фармпроизводителя Renewal («ПФК Обновление») в 2020 году рекордно вырос на 32 позиции, сообщили в пресс-службе компании. Среди них такие препараты как Лоратадин, Нимесулид, Пирацетам, Лоперамид, Левомицетин. Еще 19 препаратов прошли регистрацию, их производство начнется в 2021 году. В общей сложности количество наименований выпускаемых лекарственных препаратов и других средств поддержания здоровья достигло 150.

Отмечается, что в следующем году компания планирует увеличить производство на четверть — с 200 млн упаковок в год до 250 млн, а в течение трех лет достичь 15% доли рынка в каждом фармацевтическом кластере присутствия. Выпускаемая производственными площадками предприятия продукция в обязательном порядке маркируется Datamatrix-кодом, обеспечивающим защиту от фальсификации. Кроме наращивания текущих производственных мощностей осуществляется постоянная диверсификация видов выпускаемой продукции.

— Этим летом мы запустили полномасштабное производство настоек на площадке в Сузуне. Сейчас там же, в Сузуне, завершаем проект по реализации новой формы выпуска — мазей. Над этим мы работали с ноября 2019 года. На 2021 год у нас еще более масштабные планы: мы начнем строительство цеха жидких стерильных лекарственных средств (инъекционные, инфузионные растворы, глазные капли и др.) мощностью более 20 млн упаковок. К лету запланирован запуск многопрофильного цеха по выпуску разноплановых препаратов мощностью более 25 млн упаковок, к концу года — расширение складских помещений на 15 тыс паллетомест, — рассказывает генеральный директор Renewal («ПФК Обновление») Владлен Калустов.

Ранее компания Renewal с нуля разработала специальные технологии для прессования шипучего парацетамола, обладающего более быстрым действием стандартной лекарственной формы, и с апреля 2020 года запустила выпуск препарата.

Фото предоставлено пресс-службой компании