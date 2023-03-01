ВТБ: каждая вторая ипотека оформляется на льготных условиях

Общий объем сделок уже превышает 70 млрд рублей. Доля госпрограмм в продажах банка достигла 52%, увеличившись с конца 2022 года на 10 п.п.

Наибольшим спросом у заемщиков, приобретающих первичную недвижимость, пользуются «ипотека с господдержкой-2020» и «семейная ипотека», которые оформили примерно по 5,5 тысяч заемщиков. Объем сделок по первой программе превысил 34,5 млрд рублей. В рамках «семейной программы» на покупку объектов в новостройках клиенты ВТБ получили 33,8 млрд рублей с начала года.

«Сегодня драйвером всего рынка недвижимости выступают программы с господдержкой, которые востребованы клиентами за счет низкой ставки. В настоящее время примерно каждую вторую ипотечную сделку ВТБ проводит на льготных условиях, тогда как в конце прошлого года доля госпрограмм составляла только 42%. Основной вклад в положительную динамику внесла модернизация «семейной ипотеки», благодаря которой воспользоваться сниженной ставкой теперь могут в том числе семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, вне зависимости от даты их рождения. Еще один фактор, расширивший круг заемщиков — обновление условий IT-ипотеки: после перезапуска программы только в ВТБ спрос на нее вырос в три раза», – прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт ипотечного рынка добавил, что в настоящее время ВТБ фиксирует увеличение активности заемщиков. За первую половину февраля банк нарастил выдачу жилищных кредитов на 20% по сравнению с итоговым показателем января. По оценке ВТБ, схожая тенденция наблюдается на рынке в целом. Основными факторами, подогревающими интерес заемщиков, являются широкий выбор объектов недвижимости, небольшое снижение цен на рынке в начале года, а также специальные предложения от застройщиков.

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