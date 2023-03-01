В Красноярске утверждены изменения в правила землепользования и застройки

На сессии Красноярского городского Совета депутатов утвердили проект внесения изменений в правила землепользования и застройки города (ПЗЗ). Об этом сообщает пресс-служба администрации Красноярска. В конце августа прошлого года на сессии горсовета был утвержден генплан. Теперь в соответствие с генпланом приведены правила землепользования и застройки города.

– В период подготовки проекта было выявлено около 22 тысяч пересечений территориальных зон в границах земельных участков, и это мешало использовать участки по назначению. Теперь все пересечения устранены. В общей сложности при подготовке ПЗЗ было проанализировано порядка 75 тысяч земельных участков, – подчеркивает Юлия Соловарова, руководитель управления архитектуры – главный архитектор города.

Правила землепользования и застройки города включают в себя карту градостроительного зонирования, на которой установлены границы территориальных зон: жилых, производственных, специального назначения и инженерных инфраструктур. Для каждой зоны установлен особый регламент, в документе подробно расписано как можно использовать тот или иной земельный участок и каким образом его можно застраивать. Правила позволяют землепользователям и потенциальным инвесторам получить исчерпывающую информацию о перспективах вложений денежных средств в развитие городских территорий.

Процесс согласования и утверждения правил землепользования и застройки Красноярска проходил в несколько этапов. После того как проект внесения изменений в ПЗЗ был разработан проектировщиком, его проверило управление архитектуры. Затем, в ноябре прошлого года, по проекту проходили публичные слушания, в ходе которых от горожан поступило более 1600 предложений. Все они были рассмотрены комиссией. Те из них, что не противоречили законодательству и принципам развития города, были направлены проектировщику для учета. После доработки проекта документ внесли на рассмотрение в горсовет.

– Мы постарались максимально учесть пожелания жителей – и в отношении дач на территории города, и в отношении гаражных кооперативов, и в отношении зеленых зон. Правила землепользования и застройки города – это детализация тех восьми зон, которые есть у нас в генеральном плане, – отметила Наталья Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов.

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