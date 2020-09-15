ВТБ: летом сибиряки сократили траты за рубежом более чем на 40%

Летом 2020 года жители Сибирского федерального округа – владельцы пластиковых карт ВТБ совершили за рубежом свыше 210 тысяч транзакций, на 43% снизив число платежей по сравнению с прошлым сезоном. Объем трат при этом сократился на 78% и составил свыше 280 млн рублей. Большинство из них пришлось на топ-10 наиболее посещаемых стран, где число операций по картам превысило 90 тысяч и по сравнению с прошлым годом уменьшилось в 1,5 раза.

Всего летом 2020 года владельцы карт ВТБ потратили за границей 5,7 млрд руб., совершив 3 млн операций, что на 77% ниже, чем в июне-августе 2019 года (ранее ВТБ сообщал о росте внутреннего туризма в 1,5 раза во второй половине лета). В странах первой десятки объем их покупок в этом сезоне составил более 3,5 млрд руб. (снижение на 79%), а количество транзакций сократилось на 72% и составило 1 млн штук.

Топ-10 стран по тратам клиентов ВТБ (ПАО) в целом по России этим летом возглавили Турция, Испания и Италия (в 2019 году они также входили в тройку лидеров, но в обратном порядке). На четвертое место поднялась Беларусь, на пятом оказались США. Также в рейтинг этим летом вошли Франция, Германия, Великобритания, Кипр и Финляндия. В десятку не попало такое традиционно популярное направление как Греция, место которой занял Кипр.

Топ-10 стран по объему транзакций клиентов ВТБ, лето 2020

Страна Сумма транзакций Турция 611 млн руб. Испания 485 млн руб. Италия 448 млн руб. Беларусь 443 млн руб. США 417 млн руб. Франция 400 млн руб. Германия 348 млн руб. Великобритания 313 млн руб. Кипр 152 млн руб. Финляндия 125 млн руб.

Турция, которая первой открыла для россиян свои границы, продемонстрировала самый большой скачок трат в августе: по сравнению с июнем объем транзакций клиентов ВТБ в стране вырос в 164 раза. Увеличился объем расходных операций в августе и в тех странах, которые пока не открыли границы для россиян: в 2,9 раза – в Италии, в 1,3 раза – во Франции. На две трети выросли траты в Испании, на 55% — в Германии. Всего же оборот по картам банка в топ-10 стран в августе по сравнению с июнем вырос более чем в два раза (+119%).

Наименее значительно снизились затраты россиян за рубежом в супермаркетах и АЗС – на 72% в обеих категориях (учитываются данные топ-10 стран по каждой категории). Наиболее заметно – на 94% – из-за карантина упали расходы на экскурсионные бюро. На 93% меньше средств клиенты ВТБ потратили на аренду автомобилей, также на 92% «просел» сегмент развлечений – кино, театров и концертных залов, которые из-за пандемии были закрыты. При этом россияне, которые оставались за границей во время карантина или временно проживают за рубежом, продолжали путешествовать: объем трат на железнодорожные и авиабилеты в топ-10 стран составил 12% от прошлогоднего, на гостиницы – 14%. Также клиенты ВТБ не всегда отказывали себе в возможности провести время в барах и ресторанах (объем трат – 16% от прошлогоднего) и обновить гардероб (17%).

— Количество транзакций за рубежом в этом году значительно уменьшилось из-за ограничений, но с каждым месяцем разрыв с прошлогодними показателями сокращался. В целом сегмент международных путешествий летом прогнозируемо показал серьезный спад, и значительная часть наших соотечественников отдохнула на территории России. Бесспорно, нынешнее лето продемонстрировало высокий потенциал внутреннего туризма, и мы надеемся, что сограждане продолжат активные путешествия по стране, — комментирует руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

Напомним, во второй половине лета траты жителей России на путешествия по стране выросли в 1,5 раза (до 9,5 млрд рублей) и достигли уровня прошлого года. По подсчетам эквайрингового бизнеса ВТБ, в августе расходы россиян на популярных внутренних направлениях показали прирост в 2% к августу 2019 года. Самый динамичный рост туристической активности зафиксирован в Краснодарском крае: расходы россиян на путешествия, рестораны и развлечения здесь выросли этим летом на 46%. Однако по объему туристических расходов по-прежнему лидирует столица.

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