Андрея Травникова стали реже упоминать в соцсетях

Центр политической конъюнктуры провел новое исследование и составил рейтинг губернаторов по уровню негатива и позитива в социальных сетях за август 2020 года.

Глава Новосибирской области Андрей Травников занял в рейтинге 36 строчку. Его позиция «потеряла» две строчки. В августе он упоминался в соцсетях 9 315 раз, что на 271 сообщение меньше, чем месяцем ранее.

В рейтинге по количеству позитивных комментариев Андрей Травников расположился на 38 месте (9,17% сообщений). В рейтинге по доле негатива — на 39 месте (8,95% сообщений).

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области