ВТБ Лизинг направит около 13% годового дохода на инвестиции в цифровизацию

Об этом рассказал операционный директор компании Сергей Маринич в ходе Генеральной ассамблеи «Лизинг-Евразия», организованной Подкомитетом по лизингу Торгово-промышленной палаты РФ и НП «Лизинговый союз».

Основные усилия АО ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) в направлении цифровизации сосредоточены в области автолизинга как наиболее активно развивающегося сегмента рынка, который хорошо поддается стандартизации, а кроме того, требует высокой частоты взаимодействия с клиентами.

«Мы много работаем над тем, чтобы перевести наш автолизинг в цифровой формат и сделать полностью цифровую сделку. По нашим расчетам, экономический эффект от запуска процесса продажи с использованием цифровых технологий на горизонте четырех лет составит около 6,3 млрд рублей, а после появления полностью автоматизированного лизингового сервиса планируем передать 90 тысяч автомобилей на этом же временном отрезке», — рассказал Сергей Маринич.

В компании продолжает развиваться проект безбумажного документооборота. В 2021 году проходит пилотный проект, в рамках которого в цифровой формат переводится договорная база автолизинга и первичная документация по обслуживанию подвижного состава. В 2022-2023 гг. запланирован переход на полный ЭДО с контрагентами.

Идет оптимизация внутренних процессов на основании концепции безбумажной компании. В частности, внедрен электронный архив, предназначенный для структурированного хранения электронных документов по лизинговым и арендным сделкам. Автоматизированная система обеспечивает надежность хранения, конфиденциальность, разграничение прав доступа, быстрый и удобный поиск, а также отслеживание истории движения и использования документов.

Развивается проект обогащения данных из внешних источников для ускорения прохождения сделки и более гибкой настройки условий лизинга. Также ВТБ Лизинг автоматизирует сопровождение клиентов автолизинга, что рассматривается как один из основных трендов для улучшения сервиса и развития бизнеса компании.

«В общей сложности инвестиции в цифровую трансформацию в 2021-2023 гг. составят порядка 13% от годового дохода компании. Мы не считаем, что это много, и, если удастся, будем увеличивать объем вложений», — отметил Сергей Маринич.

Проведенный мониторинг влияния цифровизации на показатели эффективности бизнеса показывает, что операции на этапе бэк-офиса ускорились почти в 3 раза, а экономия времени на каждую сделку составила до 41 минуты. При этом менеджеры продаж экономят до 7 тысяч часов в год за счет отсутствия необходимости выезжать к клиенту для подписания документов. Рост индекса клиентской лояльности (NPS) ожидается на уровне 2-3%.