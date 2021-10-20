Бердская больница задолжала за продукты и лекарства

Только после вынесения предписания со стороны контролирующих органов Бердская городская больница рассчиталась по долгам с компаниями-поставщиками продуктов питания, медикаментов и кислорода. Как сообщает прокуратура Новосибирской области, общая сумма долга медучреждения перед 49 компаниями составила 14,9 млн руб.

— Организация заключила с субъектами предпринимательской деятельности государственные контракты на поставку товаров, однако не исполнила в срок взятые на себя обязательства по их оплате, — сообщают в ведомстве. — В этой связи прокуратура внесла представление, требования которого признаны обоснованными. В результате принятых мер учреждение погасило просроченную кредиторскую задолженность на сумму свыше 14, 9 млн рублей.

Напомним, что долги медучреждений в регионах Сибири уже становились поводом для внимания контролирующих органов. В частности, речь шла о долгах руководства учреждений перед персоналом. Как уже сообщалось ранее, потребовалось вмешательство извне в медучреждения Алтайского и Красноярского краёв, Томской области. В Республике Алтай восстановлены права четырех медицинских работников, им перечислены страховые выплаты на сумму более 272 тыс. рублей. В Алтайском крае включены в соответствующую ведомость учета медицинских работников районной больницы для получения выплаты сотрудники бригады скорой помощи, задействованные в оказании медицинской помощи пациенту с коронавирусной инфекцией. В этом же регионе главному врачу районной больницы внесено представление ввиду ненаправления в региональное отделение ФСС РФ сведений о количестве отработанных нормативных смен водителем неотложной помощи, включенным в список работников, занятых оказанием первичной медико-санитарной помощи пациентам с диагнозом коронавирусная инфекция. В Красноярском крае в суд направлены исковые заявления о взыскании с КГБУЗ «Бородинская городская больница» в интересах двух работников задолженности по выплатам стимулирующего характера в общей сумме 297 тыс. руб., предназначенных среднему медицинскому персоналу и водителям скорой медицинской помощи. В Томской области внесено представление главному врачу ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» по фактам нарушения сроков и полноты расчета при увольнении, периодичности выплаты заработной платы работникам временного респираторного госпиталя.