ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%

Скидка может составить до 9% от рекомендованной розничной цены. Акция действует до конца 2020 года и распространяется на автомобили под заказ.

При покупке в лизинг Volkswagen Teramont в комплектации Origin R4 TSI/162 (220)/8-АКП стоимость автомобиля с учетом скидки составит 3 009 000 рублей. При авансе в размере 40% и сроке договора 3 года ежемесячный платеж будет равняться примерно 59 тыс. рублей, включая НДС. При этом удастся дополнительно сэкономить 554 тыс. рублей за счет возврата уплаченных налогов.

— По итогам 2019 года объемы автомобилей Volkswagen, переданных клиентам ВТБ Лизинг, выросли на 14% к аналогичному показателю прошлого года. Марка занимает одну из лидирующих позиций в нашем портфеле. Одновременно ВТБ Лизинг входит в топ компаний по лизинговым продажам Volkswagen. Teramont является очень востребованной моделью на рынке, и мы рады предоставить наиболее выгодные и комфортные условия для приобретения этих автомобилей нашим клиентам, — прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга АО ВТБ Лизинг.

Оставить заявку и получить расчет платежей можно в режиме онлайн. Лизинговая компания окажет помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, юридическое лицо получит готовое к эксплуатации транспортное средство.

Фото: пресс-служба банка