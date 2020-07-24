В августе начнут работу школьные ярмарки

Традиционные школьные ярмарки начнут свою работу в августе. Четыре ярмарки специализированных товаров планируют открыть на территории Новосибирска, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

На ярмарках должны соблюдаться ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска. В частности, должно быть обеспечено социальное дистанцирование, ежедневные замеры температуры тела операторов ярмарки, соблюдение масочного режима, а также санитарная обработка всех общедоступных поверхностей и наличие антисептиков.

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 03.02.2020 № 313 «О проведении ярмарок на территории города Новосибирска в 2020 году» в трех районах города запланировано проведение специализированных районных ярмарок школьного ассортимента:

Ленинский район, ул. Троллейная, 130а, территория, прилегающая к торговому центру «Континент» (С 17.08.2020 по 06.09.2020);

Октябрьский район, ул. Восход, 15 (12.08.2020, 13.08.2020, 14.08.2020);

Первомайский район, ул. Физкультурная, 7 (14.08.2020).

Кроме того, готовится дополнение к постановлению мэрии города Новосибирска от 03.02.2020 № 313 о проведение второй специализированной районной ярмарки школьного ассортимента в Ленинском районе по адресу: площадь Карла Маркса, 2, территория, прилегающая к ТЦ «Фантазия» (с 01.08.2020 по 15.09.2020).

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