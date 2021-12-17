ВТБ Лизинг увеличил продажи спецтехники в 2,5 раза за 11 месяцев 2021 года

Лидерами продаж в сегменте стали экскаваторы (рост в 3 раза), ковшовые и вилочные погрузчики (совокупно их продажи увеличились в два раза). Больше всего техники приобрели клиенты компании в Москве – почти пятую часть от общего числа (18%). По остальным регионам наибольшее количество передач состоялось в Санкт-Петербурге (4%), Ростове-на-Дону (3,5%) и Краснодаре (3%).

Среди экскаваторов наибольшей популярностью у клиентов ВТБ Лизинг (АО) пользовалась марка JCB, с января по ноябрь 2021 года количество закупленных и переданных клиентам машин этого бренда выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В категории погрузчиков лидерами продаж стали марки SDLG (+ 150%), Komatsu (+ 53%) и XCMG (+222%).

ВТБ Лизинг профинансировал спецтехнику предприятиям малого и среднего бизнеса для реализации строительства федеральных трасс и крупных жилищных проектов по всей территории России. Также часть техники передана для лесозаготовок, которые осуществляются компаниями в рамках государственной программы, направленной на сохранность лесов и рациональное лесопользование.