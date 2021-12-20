Из столиц в регионы. Пандемия дала обратный отток высококвалифицированных специалистов

Рынок труда за пандемию «переколбасило»

— Алексей Николаевич, можете дать оценку рынка труда в Новосибирской области? В чем его специфика?

— Новосибирск — один главных промышленных центров России и серьезный транспортный хаб, то есть это крупные предприятия, сырье, перевозки, и все это накладывает отпечаток на рынок труда. Если мы хотим сделать в регионе большую карьеру, то наиболее вероятно это удастся сделать либо в промышленности, либо в транспорте, либо в каких-то современных историях.

Если мы будем рассматривать высококвалифицированных специалистов, которые работают головой, то новосибирский рынок труда сегодня превратился в глобальный рынок как для новосибирских работодателей, так и сотрудников. Если до пандемии большинство людей искало работу локально, а удаленная работа была для фрилансеров, дизайнеров, блогеров — по мелочи. На сегодняшний день — это мейнстрим, и таким он и останется. У новосибирских работодателей появилась возможность нанимать высококвалифицированных людей не только по всей стране, но и по всему миру. Такая возможность, собственно, была и раньше, просто ей не пользовались, так как не умели с этим работать. Сегодня научились и многим понравилось.

Плохая новость для работодателей: местные соискатели тоже научились с этим работать, и зарплаты новосибирских программистов вполне подтянулись к московскому уровню. Сейчас зарплаты на «удаленке» по всей стране плюс/минус одинаковые. И это актуально для всех сегментов рынка умственного труда. Пандемия превратила Россию в единый рынок труда в сегменте высококвалифицированных специалистов. Этого не ожидал никто, но дальше эта тенденция будет только нарастать. Это с нами уже навсегда.

Еще одна любопытнейшая история: до пандемии крупнейшие федеральные центры высасывали из регионов лучшую кровь, люди уезжали на заработки в Москву и больше не возвращались. В пандемию много молодых людей, которые уехали в столицы, покорили их, но еще не успели обзавестись якорями (недвижимостью, определить детей в школы), вернулись домой в регионы, где есть родительская квартира, социальные связи, первая любовь и т.д. То есть мы увидели обратный отток высококвалифицированных специалистов из Москвы в регионы и далее. Это очень интересная история. Раньше все футуристы говорили, что лет через 20 весь мир превратится в 600 больших городов, а все остальное вымрет. К примеру, Москва будет от Новосибирска до Калининграда, а все остальное — белые пятна на карте. Сейчас мы видим, что пандемия и «удаленка» дали новую жизнь малым городам и регионам. Чем все это закончится — пока непонятно. Но эти изменения очень позитивны, и это отмечают местные власти. Я слышал, как один из вице-губернаторов Новосибирской области на одном из мероприятий говорил о том, что в регион вернулись из Москвы обученные на федеральном уровне молодые чиновники. Их с удовольствием берут в местные администрации, так как они понимают и федеральную, и региональную повестку. И всем хорошо.

— То есть если сейчас грамотно отрегулировать этот процесс, то он может принести очень много пользы экономике регионов? Эти люди привыкли к определенному уровню комфорта, и они готовы за него платить…

— Да, они приезжают на периферию с большими деньгами и продолжают их зарабатывать. Все это дало толчок развитию малого бизнеса. За последние 2 года малый бизнес расцвел буйным цветом, особенно в спальных районах подальше от центра, так как люди стали меньше перемещаться, им потребовались услуги в тех местах, где они ночуют, а не в тех, где работают. Речь идет обо всем спектре услуг: кафе, парикмахерские, маникюрные, массажные салоны, небольшие фитнес-центры и т. д.

— Это тоже сказалось на рынке труда?

— Безусловно. Малый бизнес в сфере услуг сейчас испытывает очень большой дефицит кадров. Например, в 2020 году достаточно длительное время кафе и отелям запрещали работать. Люди оттуда ушли и переквалифицировались в курьеры, а горничные, к примеру, пошли работать в частные дома и начали там больше зарабатывать. Когда сфера услуг начала открываться после локдауна, мы увидели резкий рост спроса на кадры, так как нужно было восполнить потери. Однако люди, которые могли бы делать простую работу в сфере услуг — блины печь, шаурмой торговать, они уже в другом месте и получают столько же, сколько в общепите, возвращаться не хотят, так как уже устроились получше, и не хотят снова рисковать. В результате произошел достаточно серьезный рост зарплат в малом бизнесе, в некоторых случаях до 50%.

И все равно дефицит сохраняется. Рынок труда за пандемию очень сильно «переколбасило», так как никто, к примеру, не ожидал, что понадобится такое количество курьеров, и сейчас этот спрос сохраняется. Любая компания, продажей чего бы она не занималась в Москве, Новосибирске или еще где-нибудь, если у нее нет доставки, то она долго не проработает.

Лидеры и аутсайдеры

— Как оцениваете ситуацию на сегменте IT-отрасли? Сегодня она явно в лидерах по размеру зарплат и количеству вакансий.

— Зарплаты в IT-отрасли росли примерно с той же скоростью, что и акции компании Tesla. К примеру, зарплатные предложения для разработчиков ПО в Новосибирской области за год выросли на 25% (в номинальном выражении, без учета инфляции). Перегрет ли IT-рынок с точки зрения зарплат? Я более 20 лет занимаюсь рынком труда и считаю, что термин «перегрет» для него не очень применим. Он просто такой, какой он есть, а мы, работодатели, можем с этим соглашаться или нет. Мы с этим можем что-то сделать? Нет! Значит, мы должны с этим жить.

Если говорить про IT-специалистов в целом, то с ними у нас все плохо, а будет еще хуже. Востребованность в специалистах растет, но IT начинается не в университетах и не на курсах, а в первом классе средней школы. И либо ребенка сразу в средних классах научили и правильно ему объяснили, что такое математика и что дальше с этим можно жить, либо не объяснили. К сожалению, у нас ситуация в массовом образовании очень тяжелая: у нас в школе математику почти не преподают — у нас преподают «вычислятику». Наши дети часами занимаются вычислением столбиком, больше 10 тысяч часов тратят на отработку навыка, который им в жизни никогда не понадобится: тренируются писать ручкой на бумаге! Мы итоговое сочинение в 11 классе на компьютере не можем писать, только от руки! При этом большинство учителей начальной школы не сдаст ЕГЭ по математике вообще и очень мало сдаст более чем на 70% — так откуда у нас возьмутся программисты на рынке труда? Для этого нужна очень серьезная реформа образования, повышение квалификационных требований к учителям с младшей школы и соответствующее повышение их зарплаты. Потому что все, что заложил учитель младшей школы, дальше можно развивать. Все, что он испортил, дальше никто уже поправить не сможет. Вот так это работает — всему свое время.

Если сейчас этой реформой кто-то займется на федеральном или региональном уровне, то лет через 15-20 мы начнем получать результат. Но пока, судя по госпрограмме развития образования, у нас все печально. Да, она фиксирует отсталое положение России в области IT. При этом на закупку долларов федеральный бюджет ежегодно тратит больше, чем на финансирование российской системы образования. Фактически мы американскую систему образования сегодня финансируем лучше, чем свою.

— На каких специалистов, помимо IT, сегодня очень высокий спрос на рынке труда?

— В крупных городах пандемия повсеместно подтолкнула развитие медицины. Для Новосибирска это тоже актуально. Соответственно, резко вырос спрос для всех специалистов этой сферы. В сфере строительства зарплатные предложения выросли на 17%. В кадровой сфере — на 14%.

Как я уже говорил, очень высок спрос на курьеров. И тут есть очень важный нюанс. Лет 5 назад предполагалось, что будет падать спрос на неквалифицированный труд, а сегодня вдруг выяснилось, что курьеры в Москве и Новосибирске получают столько же, сколько начинающий программист. Понятно, что сейчас в этой сфере начнется роботизация, будут меняться схемы логистики, потому что столько платить курьерам — это странная история. Но пока это так.

Новое конкурентное преимущество при трудоустройстве — QR-коды. Такое требование содержат 2,6% вакансий в Новосибирске, еще 2,3% вакансий — для тех, кто готов к вакцинации от коронавируса. Отметка о наличии сертификата о вакцинации уже есть в 12% резюме новосибирцев, еще в 5% резюме есть отметка о готовности сделать прививку.

— По оценкам экспертов, сейчас очень активно идут процессы огосударствления экономики. Как это сказывается на рынке труда?

— Конечно, сказывается. Мы находимся в ситуации, когда государство с помощью информационных технологий получает элементы тотального контроля над населением. Не сомневаюсь, что вскоре мы на Facebook, SuperJob, Google и т. д. будем ходить исключительно через «Госуслуги» или никак.

Кроме того, появляются различные технологии, которые необходимо внедрять в систему охраны труда, производственные процессы, анализ предпочтений покупателей, продуктовую и товарную аналитику, динамическое ценообразование. Малый бизнес чаще всего не может себе этого позволить. В результате он начинает проигрывать в конкурентной борьбе крупному бизнесу, который работает по-современному, и постепенно это приводит к монополизации во многих отраслях.

— Но вы говорили, что пандемия привела к росту малого бизнеса в регионах… Тут нет противоречия?

— Я уже говорю о тенденциях в перспективе. К примеру, «магазин у дома» я бы сейчас открывать уже не стал, а вот маникюрный салон, может, и стал бы. Хотя и этот сегмент постепенно укрупняется, и выигрывать будут те компании, которые за счет информационных технологий лучше знают своего клиента и могут сделать ему персональное предложение в тот момент, когда ему это необходимо.

— Есть какие-то отрасли, где наблюдается ухудшение ситуации?

— Если ограничений не будет, то плохо не будет нигде. Скорее, стоит говорить о явных бенефициарах пандемии и аутсайдерах. Бенефициары — это все, что связано с онлайном, в том числе с онлайн-доставкой, с любой массовой медициной. При этом коммерческая медицина себя очень плохо чувствует, так как люди отказываются от плановых операций, либо просто есть запрет на работу медицинских центров с чем угодно, кроме ковида. Многим коммерческим медцентрам, у которых не было своих госпиталей, в пандемию было очень тяжело, может, даже хуже, чем ресторанам.

Кстати, Сбербанк и компания «Эвотор» регулярно публикуют статистику по всем отраслям. По их данным, супербенефициары пандемии — это также государственная медицина, фармацевтика и продажа алкоголя. У нас в стране исторически, чем хуже ситуация, тем лучше продажа алкоголя. Народ так снимает стресс. А если объявили нерабочие дни, то он радостно «бухает за счет президента». Большинство обывателей даже не задумываются о том, что это средства их компании, что она может обанкротиться и закрыться, что им придется искать работу. У них не работает эта причинно-следственная связь. А те, кто работает в госструктурах и на госпредприятиях, вообще ни о чем не заботятся — у них все хорошо.

Быстро бежать, чтобы остаться

— Если говорить о перспективе, как, по вашим оценкам, будет меняться рынок труда?

— В 2022 год пока достаточно легко заглянуть. Думаю, что никаких крупных локдаунов больше не будет. Мы научились с этим жить. При этом, судя по тому, что мы плотно «сидим на вакцинах», а маски успешно продаются, как минимум, еще в 2022 году лобби, связанное с данной темой (фармацевтика, все, что связано с определенными кланами и властью), продолжит давить на рынок. Все это приводит к повышенным инвестициям в медицину, поэтому прорывы в этой сфере, в которую влито очень много денег, нас ожидают. Что-то, конечно, будет разворовано и у нас, и в США, но что-то достанется населению. А это, скорее, хорошо, чем плохо. Зарплаты будут расти. Если мы возьмем IT, то в следующем году можно ожидать рост зарплат еще процентов на 20-30%.

В остальных сферах рост также предполагается достаточно большой. На рынке, в принципе, сформировалась очень любопытная ситуация. Мы отмечаем, что сейчас любой, кто приходит на SuperJob, очень быстро находит работу по специальности с повышением зарплаты. Просто потому, что в ситуациях нестабильности, когда пугают то эпидемией, то повышением цен, обычный обыватель не любит перемен. Даже если у него «плохая работа, начальник дурак и платят мало», но неизвестно, что будет дальше, он не очень хочет что-то менять. У неквалифицированных людей, которые ушли из общепита, как правило, нет «подушки безопасности», чтобы какое-то время не получать зарплату. Именно поэтому уборщики, чистильщики картошки, мойщики посуды, дворники и т. д., оказавшиеся без средств на жизнь, быстро перестроились. В общепит они возвращаться не хотят, так как видели повторение локдауна. Они видели, что те, кто рискнул вернуться в первый раз, в итоге вновь оказались не у дел. Для отрасли ситуация вроде бы быстро восстанавливается, а для каждого конкретного человека — увы. Люди сегодня хотят стабильности и даже за большие деньги не очень хотят идти на риски, а это двигает зарплату в отрасли. В SuperJob мы видим по всем регионам и направлениям на рынке рост зарплат.

— Что нужно делать соискателю, чтобы оставаться востребованным на рынке труда?

— За последние 20 тысяч лет тут ничего нового не придумали. Если человек сегодня в своей профессии становится чуть лучше, чем был вчера, то можно не беспокоиться ни о чем. Если внутрь себя посмотреть и понять, что за последний месяц я не узнал ничего, что сделало бы меня лучше в своей профессии, более совершенным, то через месяц я буду в зоне риска. А если я в течение года нигде не стал лучше, то я первый кандидат на то, что меня заменят роботы или тот, кто стал лучше.

— На ваш взгляд, это увеличивает уровень стресса в обществе?

— Почему? Есть, например, такой профессор РАН Артем Оганов, который каждый день выпускает научную статью, каждый месяц у него защищается новый аспирант. То он в тюрьмах для несовершеннолетних читает детям лекции по кристаллической химии, то депутатам что-то рассказывает, то есть постоянно расширяет свои компетенции. Думаете, он от этого находится в стрессе? Он в кайфе! При этом Оганов каждый день умудряется еще и тонну статей читать на разных языках по своей специальности. Или возьмем совсем приземленный пример. Если обычная доярка не интересуется тем, как лучше доить корову, то ее однозначно однажды заменят роботом. А если она к каждой корове знает подход, то даже если ее поставить управлять роботом, то она будет работать гораздо лучше и ее результаты будут намного выше. Или если таксист просто рулит и не изучает человеческую психологию, то он будет получать мало чаевых, а если он понимает, с кем лучше поговорить, а с кем помолчать, то и доход у него будет больше.

Персонализация будет нужна везде. Плюс нужно постоянно интересоваться всем новым, изучать то, что происходит вокруг, и пытаться применять в своей деятельности. Тогда ты всегда будешь востребован на рынке труда. А если не будешь развиваться, то останется только говорить, что «хороших специалистов после тридцати никуда не берут». Потому и не берут, что ты такой «хороший» специалист.

Подготовила Юлия Данилова

Фото предоставлено пресс-службой компании SuperJob