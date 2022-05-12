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ВТБ Мобайл запустил оформление SIM-карт в отделениях банка в Новосибирской области

  • 12/05/2022, 11:16
Жители Новосибирской области смогут стать абонентами мобильного оператора ВТБ Мобайл.

Новости бизнесаНа ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Абоненты могут подобрать удобный тариф, определив подходящую комбинацию минут и гигабайтов. Наиболее востребован тарифный план «Оптимальный» — 30 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и Гбайты переносятся на следующий месяц.

Клиентам ВТБ с SIM-картой ВТБ Мобайл доступны дополнительные преимущества: бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе, а также возможность оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус».

«С сегодняшнего дня жители Новосибирской области могут воспользоваться возможностями современного мобильного оператора ВТБ Мобайл. Это еще один этап реализации стратегии ВТБ по развитию цифровых сервисов, которые помогают нашим клиентам сократить дополнительные расходы и делают их жизнь более комфортной. Уверен, что пользователи оценят преимущества, которые дает интеграция с банковскими сервисами, выгодные тарифы на услуги связи, а также функцию дополнительной защиты от мошеннических звонков с подозрительных и подменных номеров», − подчеркнул Сергей Никулин, управляющий банка ВТБ в Новосибирской области.

«Плата только за нужные услуги, отсутствие скрытых подписок и роуминга при поездках по России, блокировка спам-звонков и SMS, возможность получения виртуальной SIM-карты – все это очень удобно и практично. Поэтому число пользователей «ВТБ Мобайл» неуклонно растет, и за два года превысило 300 тыс. человек. Предоставить качественный сервис максимальному количеству абонентов – вот наша стратегическая задача. Сегодня в семью пользователей ВТБ Мобайл влились жители Новосибирской области», —  отметил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. В 2021 произведено подключение еще в девяти регионах России, в 2022 году в Сибирском федеральном округе сервисы оператора стали доступны жителям Новосибирской области, Алтайского и Красноярского краев. Подробная информация по тарифам и условиям — на сайте.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : мобильный оператор ВТБ


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