Рекламодателям

Премьера документального сериала «Нулевые»

  • 12/05/2022, 11:12
Сегодня, 12 мая, состоится премьера документального проекта Сергея Минаева «‎Нулевые» (18+), посвященного одному из самых грандиозных десятилетий в новейшей истории страны.

новости бизнесаЭто совместный оригинальный проект Wink и more.tv, состоящий из шести эпизодов. Новая серия будет доступна каждый четверг.

«Нулевые» станут прямым продолжением «Девяностых» (18+), они расскажут о том, как жители России, постепенно приходящей в себя после постперестроечного десятилетия, осваивались в новой экономической реальности. Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. Авторы расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова, рассмотрят появление этапных телевизионных проектов «За стеклом», «Дом-2» и «Фабрика звезд». Еще один стилеобразующий элемент массовой культуры тех лет — русский рэп. Отдельной темой в сериале станет экономическая эйфория, накрывшая страну с бурным ростом нефтяных котировок.

В сериале воспоминаниями об этом времени поделятся Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алена Долецкая, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Александр Раппопорт, Александр Анатольевич, Петр Листерман, Гуф, Cлим, Птаха, Артемий Лебедев и другие важные фигуры нулевых.

«‎Мы праздновали, мы гуляли, мы обмывали все так, как никогда в жизни — то самое зажигалово, без которого невозможно не вспомнить нулевые. Тарантино, Кустурица, Изабель Аджани, Мэрил Стрип и ее дочь, — все они сидят у меня на ужине журнала Vogue. Сейчас в это поверить почти невозможно», — вспоминает Алена Долецкая, главный редактор Vogue Russia в 1998–2010 годах.

«‎Нулевые для меня — время абсолютной свободы и беспредела. Беспредела от свободы и возможностей. Все, что ты придумал, может осуществиться и реализоваться. Было ощущение всеобщей победы индустрии», — говорит режиссер, продюсер, ведущий Федор Бондарчук.

Фото предоставлено пресс-службой компании

428

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Ростелеком премьера фильма Нулевые


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

«Тот, кто решил выйти на рынок КНР только на гребне нынешней волны кризиса, может столкнуться со сложностями»

Все материалы
Лента новостей

Наталья Ярославцева: «вернулась на свое место»

12/05/2022, 11:40

В Новосибирске ускоряют сроки дорожно-ремонтных работ

12/05/2022, 11:35

На Сибирском транспортном форуме обсудят новые возможности для экономики России

12/05/2022, 10:54

Ситуация с проектным финансированием постепенно нормализуется

12/05/2022, 10:00
Популярное

ФСБ может получить доступ к базам данных службы заказов такси

12/05/2022, 10:43

Налоговые поступления в марте побили рекорды

11/05/2022, 17:47

McDonald’s ищет способ вернуться в Россию

11/05/2022, 16:08
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

СберНПФ запустил новую программу для бизнеса по поддержке сотрудников

12/05/2022, 11:18

ВТБ Мобайл запустил оформление SIM-карт в отделениях банка в Новосибирской области

12/05/2022, 11:16

Энергетики АО «РЭС» справились с последствиями непогоды в течение праздников

12/05/2022, 09:30

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска