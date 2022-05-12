Премьера документального сериала «Нулевые»

Это совместный оригинальный проект Wink и more.tv, состоящий из шести эпизодов. Новая серия будет доступна каждый четверг.

«Нулевые» станут прямым продолжением «Девяностых» (18+), они расскажут о том, как жители России, постепенно приходящей в себя после постперестроечного десятилетия, осваивались в новой экономической реальности. Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. Авторы расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова, рассмотрят появление этапных телевизионных проектов «За стеклом», «Дом-2» и «Фабрика звезд». Еще один стилеобразующий элемент массовой культуры тех лет — русский рэп. Отдельной темой в сериале станет экономическая эйфория, накрывшая страну с бурным ростом нефтяных котировок.

В сериале воспоминаниями об этом времени поделятся Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Алена Долецкая, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Александр Раппопорт, Александр Анатольевич, Петр Листерман, Гуф, Cлим, Птаха, Артемий Лебедев и другие важные фигуры нулевых.