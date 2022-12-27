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ВТБ начал принимать заявки на обновленную «семейную ипотеку»

  • 27/12/2022, 15:13
ВТБ первым из российских банков запустил прием заявок по новым условиям «семейной ипотеки».

новости бизнесаПодать документы на льготный кредит теперь могут заемщики с двумя детьми до 18 лет. Дополнительно к базовой ставке банк предоставляет дисконт в размере 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов.

Льготные условия доступны при приобретении первичной недвижимости и не распространяются на рефинансирование ранее оформленных кредитов. Первые сделки ВТБ начнет проводить в начале января после вступления в силу постановления Правительства РФ.

Помимо  семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, воспользоваться условиями «семейной ипотеки» могут и клиенты с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года, а также семьи, усыновившие ребенка или воспитывающие ребенка-инвалида.

С Нового года клиенты ВТБ также смогут оформить заявку по новым условиям «Ипотеки с господдержкой-2020». Банк сохранит дисконт в размере 0,3 пп при оформлении онлайн-заявки или использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. 

«Для ВТБ приоритетна поддержка отдельных категорий населения – в первую очередь, клиентов с детьми. Банк последовательно  выступал за расширение условий «семейной ипотеки», в том числе предлагал рассмотреть вопрос о ее продлении на несколько лет или даже сделать постоянно действующей. Эта государственная программа – одна из наиболее востребованных среди заемщиков, приобретающих первичную недвижимость, и ее модернизация позволит еще большему числу клиентов решить квартирный вопрос без лишней долговой нагрузки и сосредоточиться на развитии своей семьи. Мы прогнозируем, что в следующем году новые условия «семейной ипотеки» позволят довести объем продаж по ней до 900 млрд рублей, а по основной госпрограмме – до 1,2 трлн рублей», — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного сегмента. По итогам 11 месяцев 2022 года банк оформил свыше 183,5 тыс. жилищных кредитов, общий объем сделок составил более 834 млрд рублей. В первой половине декабря банк провел свыше 11 тыс. сделок на 54 млрд рублей, что на 60% превысило результат за первую половину ноября. По оценке ВТБ, декабрь станет рекордным месяцем с точки зрения спроса на жилищные кредиты – объем продаж на рынке превысит 550 млрд рублей.

Фото: freepik.com

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Регионы: Сибирь

Теги : семейная ипотека ВТБ


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