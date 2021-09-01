Рекламодателям

ВТБ начинает выдавать льготные кредиты на электромобили

  • 01/09/2021, 15:31
ВТБ со 2 сентября запускает программу кредитования на новые электроавтомобили, доступные к покупке у официальных дилеров в России.

Клиенты смогут получить средства по льготной ставке 3% годовых.

Новости компаний«Одной из крупнейших экологических проблем в наше время является активное использование транспорта и связанное с этим загрязнение окружающей среды. Учитывая возрастающую значимость «зеленой» повестки, ВТБ предлагает ряд прогрессивных решений для устойчивого развития. Одним из первых шагов в этом направлении станут льготные кредиты на электроавтомобили, которые пользуются все большим спросом у жителей нашей страны. Они будут доступны заемщикам по минимальной ставке и сделают финансово комфортным приобретение электромобиля любого класса», – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО).

Ставка по новой программе ВТБ составит 3% годовых и будет фиксированной при страховании автомобиля на весь срок кредита. Возможно оформление программы «ВместоКАСКО», которая в несколько раз дешевле полного КАСКО, но при этом защищает автомобиль от риска угона и тотального повреждения. Базовая ставка по продукту без каких-либо страховок составит 9%. Срок кредитования до 7 лет. Максимально возможная сумма кредита – 7 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости автомобиля.

Как отметил Анатолий Печатников, в последние годы популярность электроавтомобилей во всем мире растет в связи с возрастающими ценами на нефть. Однако в России на данный момент не сформирована инфраструктура и правила для их полноценного использования.

«Объемы рынка электромобилей в нашей стране пока небольшие. Но несмотря на климатические условия, при комплексной проработке льготных тарифов для эксплуатации такого транспорта, запуске программы госсубсидирования для его покупки и создании инфраструктуры для подзарядки перспективы этого рынка в России значительны. Рассчитываем, что финансовая доступность электромобилей за счет льготных кредитных программ станет одним из первых этапов их популяризации в нашей стране», – подчеркнул зампред ВТБ.

ВТБ – один из лидеров рынка автокредитования в России. По итогам января-августа 2021 года объем выданных автокредитов превысило 62 млрд рублей, что почти в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Фото: pixabay.com автор: stux

43

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : электромобиль финансы кредиты ВТБ банки Автокредиты


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Новосибирская область лидирует в Сибири и на Дальнем Востоке по числу автоугонов

27/08/2021, 17:38

В Республике Алтай суд признал незаконной передачу в аренду свыше 4 210 га лесных участков

26/08/2021, 10:28

Более 200 самокатов Whoosh в Томске изъяли полицейские

25/08/2021, 19:05

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Диджиталобесие в рекламе будет развиваться

Все материалы
Лента новостей

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

01/09/2021, 15:15

Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком до середины сентября

01/09/2021, 13:47

«Пушкинская карта» стала доступна для молодых новосибирцев

01/09/2021, 12:18

Стоимость квадратного метра для соцвыплат и расселения будет рассчитываться по новой методике

01/09/2021, 11:04
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11

Новости компаний

Клиентам цифровой бухгалтерии ВТБ станет доступна юридическая помощь

31/08/2021, 17:33

Банк «Левобережный» открыл продажу комплексной страховки от 5 видов рисков

31/08/2021, 17:26

Экопроект ВТБ «Миссия: Чистая вода» стал победителем премии FINAWARD 2021

31/08/2021, 11:06

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие

31/08/2021, 10:53

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Экономика

Какие законы вступят в силу в сентябре

Предприниматели не понимают, зачем мэрия Новосибирска убивает бизнес?

Область обязывается направить на инфраструктуру для бизнеса 8,3 млрд рублей

Безопасность дорожного движения подорожает

ФАС начала антикартельную проверку металлургов

Финансы

Как не попасться на удочку мошенникам из недобросовестных КПК?

У новосибирцев сохраняется интерес к кредитам

Долги по налогам более миллиона рублей накопили 18 управляющих компаний

ПСБ и ФРП подписали соглашение о комплексном финансировании инвестиционных проектов

«Фондовый рынок похож на американские горки, но инвесторы на него все равно приходят»

Политика

Новости Новосибирска

Инициативной группе по отзыву мэра отказали в регистрации

Злоумышленники не оставляют в покое семью кандидата в Бердске

Глава ГУ МВД взял под контроль дело с венком для кандидата в горсовет Бердска

«Экология-Новосибирск» активизировалась в судах

Областная Общественная палата приглашает «выборных» экспертов

Недвижимость

Недвижимость

Стоимость квадратного метра для соцвыплат и расселения будет рассчитываться по новой методике

Квартиры комфорт-класса по цене ниже рынка – из резерва инвестора

Несколько десятков депутатов восстали против застройки городского аэропорта

Иван Шмидт: Ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно

Комфорт и свобода фантазии: новый формат квартир захватывает Новосибирск

Технологии

Новости Новосибирска

«Золото» XV Сибирской венчурной ярмарки взял проект по синхронизации работы на маркетплейсах

Весь общественный транспорт Новосибирской области попадет в 2ГИС

Большинство промышленных компаний беззащитны перед хакерами

«Цифра» для застройщиков

Проект водородной заправки разрабатывают ученые СО РАН

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

Агропром

Новости Новосибирска

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Транспорт

Новости Новосибирска

Безопасность дорожного движения подорожает

На ОбьГЭСе требуют отставки начальника управления пассажирских перевозок

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Marussia на «Технопроме» не будет

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

Медицина

Новости компаний

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости туризма

Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком до середины сентября

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Общество

Новости туризма

Ростуризм продлил продажи путевок с кешбэком до середины сентября

«Пушкинская карта» стала доступна для молодых новосибирцев

Стоимость квадратного метра для соцвыплат и расселения будет рассчитываться по новой методике

Какие законы вступят в силу в сентябре

Чем аукнется «гаражная амнистия» новосибирцам

Стиль жизни

Новости Новосибирска

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска