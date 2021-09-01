На форуме «Армия 2021» представили первую отечественную полноформатную тепловизионную камеру

В конце августа в Московской области проводился международный военно-технический форум «Армия-2021». В числе экспонатов, демонстрировавшихся на стенде Минобрнауки России, — разработка Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН. Это первая в России полноформатная тепловизионная камера для дальнего инфракрасного диапазона на базе отечественного фотоприемника. Изделие может использоваться в целях импортозамещения, поскольку его качество не уступает мировым аналогам.

Фоточувствительная ИК матрица имеет широкое применение как военное, так и гражданское ― от дистанционного зондирования Земли, экологического мониторинга до использования для навигации вертолетов в условиях плохой видимости, например, в задымленных пространствах.

Тепловизионная камера по своим характеристикам аналогична изделию французской фирмы Thales ― мирового лидера по производству высокотехнологичных приборов и информационных систем.

Также среди экспонатов ИФП СО РАН этого года ― тепловизионный канал для средневолнового инфракрасного диапазона с фотоприемником «Фонон» (аналог прибора французской фирмы «Lynred»). Устройства, работающие на этой длине волны, могут использоваться для обнаружения, идентификации техники по тепловому излучению, контроля тепловых утечек во время производственных процессов.

Цена подобных хай-тек приборов высока, особенно если они создаются штучно. Удешевление достижимо при серийном изготовлении, например, при наличии крупных государственных заказов.

В этом году специалисты ИФП СО РАН рассчитывают увеличить производство изделий, благодаря интересу со стороны предприятий России и Беларуси, работающих в области оптического приборостроения, информационных технологий и систем управления, оптико-механической и оптоэлектронной промышленности.