ВТБ направил более 800 млн рублей на поддержку детей

Банк оказал финансовую помощь 600 тыс. родителей, получающим социальные пособия на ребенка и школьные выплаты, а также застраховал более 80 тыс. детей на время летнего отдыха и на случай онкологии.

Для полумиллиона российских семей с детьми школьного возраста ВТБ на 10% увеличил размер школьных выплат. Кроме того, банк выплачивает 2 тыс. рублей всем, кто впервые получает социальные детские выплаты на карту ВТБ, в том числе новые виды пособий для беременных и семей с невысокими доходами – такую помощь от банка уже получили порядка 10 тыс. родителей.

Дополнительно банк бесплатно застраховал более 50 тыс. детей на случай онкозаболеваний. Страховка оформляется на каждого ребенка в семьях, получающих детские пособия на карту ВТБ, и предусматривает лечение «под ключ» при выявлении онкологии, включая дорогостоящие операции.

Бесплатную страховку от банка на время летнего отдыха также получили 30 тыс. детей, родители которых оплатили путевки в оздоровительный лагерь картой «Мир» ВТБ и получили кешбэк от государства по программе Ростуризма. Программа покрывает все виды травм и действует в течение всей смены в детском лагере.