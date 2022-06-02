Об импортозамещении в агропромышленном комплексе Сибири журналисты расскажут в номинации «АгроПро» конкурса «Сибирь.ПРО»

«Продовольственная самодостаточность – это реальное конкурентное преимущество России, и оно должно работать в интересах наших граждан», – убеждён Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В условиях внешних ограничений первостепенное значение приобретает наращивание темпов импортозамещения в аграрной отрасли. Глава государства подчеркнул: «Ключевая задача для Правительства, руководителей регионов, предприятий – сохранить, поддержать деловую активность в российском АПК, чтобы наши аграрии открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места, увеличивали выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы ещё отчасти вынуждены закупать за границей». При этом еще одним безусловным приоритетом должно быть развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности как современных, динамичных отраслей экономики.

Регионы Сибирского федерального округа традиционно занимают ведущие позиции в сельскохозяйственной отрасли и стабильно достигают высоких производственных показателей. По прогнозам специалистов, в 2022 году в субъектах СФО планируется собрать около 17 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. По мнению полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева, в настоящее время важно решать стратегические задачи развития агропромышленного комплекса. В том числе, активнее привлекать ресурсы Сибирского отделения Российской академии наук для расширения номенклатуры отечественных семян.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» представляет одну из традиционных номинаций проекта – «АгроПро». Победа в ней присуждается за материал или серию материалов о развитии аграрного сектора экономики. К рассмотрению принимаются работы о деятельности агропромышленных комплексов, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, в том числе в сфере импортозамещения; о стимулировании развития малых форм хозяйствования агропромышленной отрасли, применении передовых технологий в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции.

К участию в главном журналистском соревновании Сибири приглашаются также авторы, рассказывающие о жизни тружеников полей и ферм, специалистов сельхозпредприятий, учёных-аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, чей каждодневный добросовестный труд обеспечивает продовольственную безопасность страны.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.