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ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в Новосибирской области

  • 16/09/2022, 15:49
Банк ВТБ с начала года предоставил жителям Новосибирской области более 22 тыс. кредитов наличными на сумму превышающую 10 млрд рублей.

кредит наличнымиПри этом в августе клиенты банка оформили  кредитов  на 46% больше, чем в июле.

«Постепенное снижение ключевой ставки ЦБ РФ «перезапустило» потребительское поведение клиентов. Ставки по кредитам скорректировались, благодаря чему мы наблюдаем рост рынка розничного кредитования, высок интерес и к необеспеченным кредитам. Традиционно спрос на кредиты наличными растет вслед за ипотекой, так как покупая недвижимость, клиенты берут средства на ремонт, обустройство квартиры или дома. Свою роль играет и сезонный фактор – на август приходится завершение периода отпусков, а также основные траты на подготовку детей к школе», — отметил Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

В целом по стране продажи кредитов наличными по сравнению с июлем выросли по объему почти на четверть. Заемщики оформили 123 тысячи кредитов на 74 млрд рублей, а по итогам 8 месяцев – около 650 тысяч на 390 млрд рублей. В августе банк запустил программу рефинансирования, которая помогает заемщикам снижать  своею платежную нагрузку. За первый месяц ей воспользовалось более 6,5 тысяч человек, которые рефинансировали свои кредиты на 6,8 млрд рублей.

ВТБ фиксирует прирост продаж розничных кредитов пятый месяц подряд – в августе выдачи всех видов кредитов физлицам увеличились на 15%. За счет снизившихся ставок и действия госпрограмм банк ожидает резкого роста розничного рынка во втором полугодии, который может вырасти минимум в 1,5 раза по сравнению с первым.

Фото: pexels.com — Andrea Piacquadio

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы кредит наличными


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