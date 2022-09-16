Банк «Левобережный» снизил ставку по ипотеке для бизнеса

Программа бизнес-ипотеки позволяет купить коммерческую или жилую недвижимость под залог приобретаемого объекта. Сумма кредита составляет от 1 до 55 млн рублей. Срок – до 15 лет. Возможна отсрочка погашения основного долга от 3 до 12 месяцев. Оформить кредит могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица-собственники бизнеса.

Преимущества программы состоят в том, что сделка проходит через аккредитивную схему расчетов, минимизируя риски продавца и покупателя. Также банк самостоятельно готовит договор купли-продажи. Не требуется независимая оценка и обязательное страхование предмета залога. Решение по заявке принимается за 1 день.

«Понимая потребности наших заемщиков, мы стремимся максимально соответствовать им. Более выгодные условия кредитования, в том числе снижение процентной ставки – это очередной шаг нашего банка в реализации масштабной задачи поддержки малого бизнеса», – отметил генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко.

Оставить заявку на бизнес-ипотеку можно на сайте и в ОНЛАЙН-офисе. Подробную консультацию о кредитах для МСБ вы можете получить по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный».

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