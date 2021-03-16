ВТБ открыл кредитную линию OR GROUP на 4,5 млрд рублей

ВТБ и OR GROUP (ранее группа компаний «Обувь России») подписали кредитное соглашение, в рамках которого банк предоставляет группе кредитную линию в объеме 4,5 млрд рублей сроком на 5 лет с частичным обеспечением.

Денежные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности OR GROUP.

— Группа компаний OR GROUP на протяжении многих лет эффективно использует финансовые инструменты для реализации стратегических планов и укрепления рыночных позиций. Уверен, что предоставленное банком финансирование позволит OR GROUP продолжить свое динамичное развитие и достигнуть новых показателей эффективности, — отметил Алексей Щерба, заместитель управляющего ВТБ (ПАО) в Новосибирской области по корпоративному бизнесу. — Многолетний опыт совместной работы с ВТБ, нашим ключевым финансовым партнером, позволяет нам достигать взаимопонимания по ключевым вопросам сотрудничества и в периоды рыночного роста, и в непростые для экономики времена. Банк поддерживает стратегические инициативы группы, направленные на дальнейшее развитие бизнеса. В конце 2020 года мы объявили о запуске ребрендинга и поменяли позиционирование: теперь мы являемся универсальным ритейлером, который развивает современную торговую платформу, маркетплейс и экосистему сервисов. В планах на 2021 год — совершенствование новой бизнес-модели, наращивание объемов бизнеса и ключевых финансовых показателей — выручки, EBITDA и чистой прибыли, — комментирует Антон Титов, директор OR GROUP.

OR GROUP сотрудничает с группой ВТБ с октября 2013 года. Банк оказывает поддержку стратегическим проектам группы, а также финансирует текущую деятельность. Группа является клиентом банка по широкому спектру банковских услуг, в том числе корпоративное кредитование, эквайринг, зарплатный проект и расчетно-кассовое обслуживание.